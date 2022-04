Xavi Hernández compareció tras un nuevo triunfo del Barcelona, otro crucial en sus objetivos de clasificar para la próxima Champions League. El cuadro culé, menos lúcido que otras veces, doblegó al Sevilla con un solitario gol de Pedri González. Los andaluces reclamaron un penalti por manos de Ronald Araujo sobre el que el egarense no se mojó demasiado. Su equipo está ahora mismo en segunda posición, a 12 puntos del reto del liderato del Real Madrid.

Análisis del partido

«Nos ha costado mucho, hemos hecho un buen partido, pero nos ha costado las decisiones arriba. En el penúltimo pase era bueno pero el último no lo era. Ha sido un Sevilla que ha hecho un trabajo excepcional. Defendían en el área, muy abajo, y ahí tenemos que trabajar. La solución en el juego, a su entramado, era lo que hicimos en el gol. Estuvimos bien en la circulación. En general ha sido un partido bueno, generamos muchas ocasiones. El Sevilla es el mejor defensor de la Liga. Trabajan bien y son un super equipo. Es una victoria de seis puntos, nos coloca segundo».

Gol de Pedri

«Me alegro porque es un gol trascendental. Merecíamos el gol, no puede ser que no entrara. Somos competitivos, quería que el equipo competiera. Quiero que estemos bien. El modelo de juego es para que disfrutemos, la afición también. En momentos que estemos más espesos, es buena la armonía con la afición. LaLiga, mientras las matemáticas no digan lo contrario, lo intentaremos».

Pedri

«Personalmente le animó mucho a que tire, tiene buen tiro. Es un pagador, y siempre tiene en mente el pase decisivo. Hay momentos en los que no se da cuenta, y hay que probar. Hoy hizo un gol tremendo. Es un jugador superlativo, de la manera que jugamos, de entender el juego, hay muy pocos como él».

Límite del equipo

«No lo sé, igual entramos en dinámica negativa ahora. La gente ve que hay sacrificio y que el talento sale a reducir. Si todos corremos y hacemos equipo, es probable que vengan los resultados. El equipo entrena muy bien, juegue quien juegue trabaja y sale. Hay futbolistas muy buenos en la plantilla, los que juegan y los que están en el banquillo. Solo pueden jugar 11 más los cambios. Estamos en buena dinámica pero por el trabajo que hacemos colectivo».

Dinámicas

«Es difícil comparar, nosotros no estamos en la Champions. Si que estamos en buena dinámica, de resultado, juego, sensaciones. Nuestra realidad es otra. Agradezco las palabras de Julen. El Sevilla merece todos los elogios, por cómo se organizan defensivamente. Es un rival de Champions. Hoy hemos ganado a otro grande».

Pocos goles encajados

«Para nosotros es muy importante defender bien. Defendemos en línea alta, con riesgo, si todos presionan, el poseedor de la pelota no tendrá tiempo para hacer un buen pase. Es un trabajo colectivo, de todo el equipo. Es trabajo defensivo a nivel colectivo. Hemos mejorado mucho. Hemos concedido poco y generado mucho. El gol puede llegar en cualquier momento».

¿Pedri puede liderar como Iniesta?

«Pedri ya es un líder. Me recuerda a Andrés, es tímido e introvertido. Iniesta hacía de todo, daba pases, goles, como Pedri. Tenemos muchos líderes: Piqué es un líder extraordinario, Jordi Alba, Ter Stegen, Araujo, Alves… Tenemos muchos tipos de líderes, pero Pedri también lo es».

Partido de seis puntos

«Para nosotros es una final, casi es una victoria de seis puntos, le ganamos el goal average de cara al futuro. Es una victoria que nos refuerza muchísimo. Es un rival de primerísimo nivel. Creo que el equipo ha sido mejor que el Sevilla hoy. Me voy satisfecho, muy contento. Dan mucha moral para lo que queda».

Penaltis al Real Madrid

«Yo me enfado porque estoy compitiendo, los árbitros, que no me gusta hablar mucho, tienen que entender que no compiten, los que competimos somos nosotros. Ellos tienen que decidir, confío mucho en la honestidad de los árbitros. Tendrían que hablar ellos. Yo no puedo hablar por otra persona. Yo no puedo hablar por ellos. Confío en la honestidad de ellos».

Más de Pedri

«La gente ve el gol, pero cómo trabaja, presiona, lo que da al equipo. Le anima a seguir con este nivel, es un jugador superlativo, tiene esa capacidad para marcar diferencia y debe hacerlo».

¿Lucharán por LaLiga?

«Como mínimo lo vamos a intentar, vamos a intentar ganar todos los partidos. Cuando no dependes de ti mismo, miras al otro. Sacan el partido ante el Celta de Vigo. Es difícil que pierdan tanto. Lo vamos a intentar hasta el final».

¿Podrán competir en Champions?

«De momento no estamos clasificados para la Champions El año que viene veremos. Estamos compitiendo con rivales de primer nivel. Madrid, Villarreal, Sevilla, Nápoles… Estamos teniendo resultados importantes, pero debemos continuar».

Faltos de puntería

«Creo que no hemos estado fluidos, acertados en la última toma de decisiones. Nos ha faltado eso, si hubiéramos marcado antes quizás habríamos hecho más goles. Estás acertado en los pases pero no en marcar. Mérito del Sevilla también».