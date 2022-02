Xavi Hernández se mojó sobre el VAR y su incidencia en el triunfo por 1-4 ante el Valencia en el que el videoarbitraje arrebató dos goles al Valencia y luego dio uno por válido muy justo de Aubameyang. El técnico culé se sintió cómodo asegurando que «el protocolo VAR es complicado, un día nos favorece, otro día nos perjudica… es difícil».

El entrenador culé, quien no quiso entrar en más valoraciones sobre los árbitros, analizó un partido que se fue complicando conforme pasaban los minutos. «En la primera parte hemos sabido hacer bien el ocho contra seis en la salida del balón, bajando un poco a Frenkie y buscando superioridad tanto dentro como fuera. El espacio ya estaba generado, no hemos tenido que crearlo. El primer gol es fantástico: el pase de Jordi, el ‘timing’ de Aubameyang… El segundo también. Los espacios se tienen que atacar», indicó el técnico, quien parece que quiere añadir este registro a su juego de toque.

Por otra, parte el técnico no dudo en darle cariño a un Pedri que salió y marcó el cuarto gol para tranquilidad culé. «Tiene tiro, tira bien las faltas, se tiene que atrever y se lo exigimos. Tiene 19 años y puede ser hasta tímido, pero la capacidad que tiene no la tiene cualquiera. No es un jugador normal. Es superlativo el talento que tiene, hay pocos como él», aseveró.

Pese a la goleada, Xavi sabe que el jueves se juega las habichuelas ante el Nápoles en la Europa League y por ello no quiere ningún tipo de celebración por este resultado que los coloca en puesto de Champions para la próxima temporada. «Siendo entrenador del Barça nunca tienes tranquilidad, el jueves llega otra final, el domingo contra el Athletic, la semana contra el Elche… No estamos en una situación buena, seguimos en Champion pero tenemos urgencias en la clasificación. Hay una dinámica buena, lo veo, pero todavía hay que ser más constantes y más fiables, saber defender con balón, no solo sin él», añadió.