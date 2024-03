Xabi Alonso acelera el cambio en los banquillos de Europa

La decisión de Xabi Alonso es ya oficial. El entrenador vasco ha comunicado que seguirá al menos una temporada más al frente del Bayer Leverkusen, el actual líder de la Bundesliga. «Durante este parón de selecciones he tenido tiempo para reflexionar con más tranquilidad. La semana pasada me reuní con los responsables del Bayer Leverkusen y les informé de mi decisión de continuar la próxima temporada en el club», comunicaba el tolosano, que con su decisión ha dado inicio a lo que será un previsible baile de banquillos en toda Europa, ya sin él en la ecuación.

Y es que Xabi Alonso y la excepcional temporada que está realizando con el Bayer Leverkusen está en boca de todos. No eran pocos los equipos que estaban a la espera de la decisión del técnico de moda, de qué haría con su futuro y de a quién acabaría eligiendo. Realmente en los planes de pocos pasaba la decisión final del vasco, la de continuar un año más en el Leverkusen y no dar el salto ya a una plaza más grande, a un club de primerísimo nivel.

La decisión del tolosano rompe los planes de varios clubes, aunque en especial de los dos que luchaban cara a cara por él, dos de sus exclubes, el Bayern de Múnich y el Liverpool. Eran los dos posibles destinos, los dos grandes referentes para seguir el sendero en los banquillos de Xabi Alonso, pero que ahora tendrá que activar otros planes ante la firme decisión del técnico.

«Por supuesto, todas las decisiones importantes debes analizarlas con profundidad y yo intento acertar con las que tomo. Creo que ahora mismo el Bayer es el sitio adecuado para estar y seguir creciendo como entrenador. Soy un entrenador joven y me siento muy bien aquí», comunicaba Xabi Alonso, tras anunciar su continuidad en el Leverkusen: «Los directivos del club, los aficionados y, por supuesto, los jugadores, me han dado muchas razones para seguir creyendo en este proyecto con su compromiso, su deseo y su hambre por hacer una gran temporada. Por todo eso creo que mi trabajo aquí todavía no ha terminado».

El jarrón de agua fría para el Bayern de Múnich es tremendo. El club bávaro confiaba en tener las herramientas deportivas y económicas para convencer a Xabi de que pasar del Leverkusen al Bayern y seguir en la Bundesliga era la mejor idea. El vasco piensa algo similar, que seguir en Alemania es la mejor idea pero que lo hará en el club que ha confiado en él y que le ha permitido estar en el foco de todos, al menos una temporada más.

El Bayern activa desde ya otras vías, una de ellas la de Roberto De Zerbi. El italiano es la segunda opción del club bávaro… y la primera del Barcelona para sustituir a un Xavi Hernández que parece decidido a marcharse a final de temporada. Es ahí donde se vienen cambios y pujas, luchas de poder por dar con el técnico ideal y acertar con las primeras, segundas y terceras opciones de cada uno de los equipos para su banquillo.

En esa tesitura anda también el Liverpool, que pese a que veía bastante a favor su lucha por Xabi Alonso, que parecía más decantado por ir a Anfield donde tanto disfrutó, el vasco tiene actualmente otros planes que hace cambiar drásticamente los planes a los reds. Tras la salida de Jurgen Klopp tras casi una década en el club, tras nueve años, parecía que la opción de Xabi Alonso era la fórmula menos dañina para tal golpe, algo que tendrán que madurar en busca del sustituto correcto para que domine al nuevo Liverpool.