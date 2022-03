Al Barcelona se le ha puesto en chino el fichaje de Adama Traoré este verano. El club culé ha recibido la notificación por parte del Wolverhampton Wanderers que no hará efectiva la opción de compra que se contempla en la cesión de Francisco Trincao. Paralelamente, este enero se negoció la cesión del catalán de vuelta al Camp Nou por un valor algo superior a lo que podían ingresar por el portugués, lo que suponía un buen negocio para el club blaugrana si los ingleses hacían efectiva esta opción.

Pero ahora la continuidad de Adama en el Barça se ha complicado. El hecho de que el Wolverhampton no esté dispuesto finalmente a comprar al extremo portugués lleva a estudiar un escenario bien diferente. Meses atrás las pretensiones de la entidad inglesa eran bien diferentes. Los minutos de Trincao gustaba, estaba haciendo una buena temporada y durante su solapamiento con el internacional español le ganó la batalla de minutos. Pero ahora su situación es bien diferente

En los últimos ocho encuentros del Wolverhampton, Trincao sólo ha disputado 138 minutos de los más de 720 que disputaron los lobos. Jugó solamente cuatro de estos partidos, sólo dos de ellos como titular y siendo de los primeros en ser sustituidos, prácticamente a la hora de partido. Sus números esta temporada tampoco son impactantes. Suma dos goles y una asistencia en 24 partidos, y uno de los tantos y el pase de gol fueron en éste último partido ante el Leeds.

Es por esto por lo que el Wolverhampton tiene decidido que no efectuará la opción de compra por Francisco Trincao, cifrada en 30 millones de euros, lo que complicaría la posibilidad de trueque con la que aspiraban en el Barça. Era un negocio redondo para los culés, intercambiar a los jugadores, principalmente por el buen precio que obtendrían del portugués, también por la incorporación del internacional español que se adapta mejor al estilo de Xavi y por último por la mejoría en términos salariales ya que Adama aceptó a cobrar sensiblemente menos que lo que venía percibiendo Trincao.

En esta situación, el Barça se ve obligado a invertir algo más de 30 millones de euros en Adama Traoré si quiere quedárselo en propiedad este verano. Se filtró que el precio pactado podía estar en 33 millones, algo por encima de los 30 kilos que costaría Trincao a los ingleses. Pero en el Barça no tienen del todo claro que ahora mismo el español cueste esta cantidad y que sea un objetivo prioritario pese a la posibilidad de llegar a verano sin opciones para el extremo, con la más que posible marcha de Ousmane Dembélé y el adiós prematuro de Adama.

Las operaciones de Adama y Dembélé son independientes, el futuro de uno no condiciona al de otro, por lo que la evolución del estado del francés, ahora más cercano a una posible renovación, no debería cambiar en nada a la de Traoré. Pero la no venta de Trincao hace peligrar su continuidad, que obligaría a una fuerte inversión por él cuando en estos momentos no está siendo indiscutible para Xavi Hernández pese a su buen inicio desde su llegada. El retorno de Dembélé ha copado las buenas sensaciones que dejó y en el club dudan.

Más lejos del Barcelona

Pese a que todavía no existe ninguna decisión tomada en firme en el Barça, Adama Traoré está ahora mismo más lejos del club en verano que de quedarse. El club tiene otras preferencias en cuanto a importantes desembolsos económicos, más allá de que aún deberán trabajar en profundidad para solventar los problemas con el límite salarial que frena cualquier gran operación, especialmente en cuanto a altos contratos se refiere.