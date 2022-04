Wanda Nara no presta atención a todas las informaciones que está siendo publicadas durante las últimas horas. Varios medios argentinos hablan de una nueva e importante crisis en su matrimonio con Mauro Icardi, pero la influencer parece harta de esos rumores y lejos de preocuparse por eso prefiere revolucionar a sus millones de seguidores con sus sugerentes posados.

De hecho, ha superado sus propios límites en una de sus últimas publicaciones presumiendo de un espectacular escote, una fotografía que ha subido la temperatura y que no ha dejado indiferente a nadie. Wanda Nara deja poco a la imaginación con su parte de arriba y añade un picante mensaje en el post: «Cualquier mujer puede estar buena, pero no cualquiera es una buena mujer».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Wanda nara (@wanda_nara)

Hace unos días publicaban en Argentina que la también representante de Mauro Icardi le había sido infiel con uno de sus guardaespaldas durante un viaje, algo que ella negó posteriormente. No suele desmentir ese tipo de cosas, pero explotó en sus redes sociales y pidió respeto, dejando claro que no había tenido nada con ese miembro de seguridad del que se hababa.

«No es necesario aclarar que todo es más que mentira, pero la falta de respeto desmedida no me deja de sorprender. No soy esa clase de persona ni de mujer. Nunca hice una cosa así (estando en pareja). Me manejo diferente porque soy diferente», escribió junto a un emoticono de un corazón rojo. Sin embargo, los rumores de separación vuelven ahora que la influencer habría vuelto a viajar a Argentina sola, con sus hijos, algo que en cualquier caso es habitual porque el delantero está en plena temporada con el PSG.