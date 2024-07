¡Wanda Nara le pide el divorcio a Mauro Icardi!

Wanda Nara y Mauro Icardi vuelven a estar en el centro de la diana. En Argentina, varios periodistas y medios de comunicación dan por hecho que que la influencer y el futbolista se van a separar. Tras numerosas idas y venidas, parece que la ruptura ahora puede ir en serio, porque van más allá y aseguran que la también empresaria habría pedido el divorcio al jugador del Galatasaray.

Precisamente, la vuelta del ariete a Turquía para empezar la pretemporada con su equipo habría sido una de las razones de este importante distanciamiento, pues Wanda Nara quiere seguir viviendo en Argentina, donde tiene varios compromisos profesionales relevantes a la vuelta de la esquina. La periodista Laura Ubfal se comunicó con la abogada de la mediática argentina y dio la información en su portal: «Dijo que hacía mucho que Wanda quería tomar esta decisión». Y fue más allá: «La división de bienes ya tiene su expediente en Italia y sólo faltaría firmar el divorcio».

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Wanda Nara amenaza con divorciarse de Mauro Icardi, por lo que habrá que esperar también a su palabra. Actualmente, el futbolista se encuentra en Estambul y la influencer en Argentina junto a sus hijas. Además, hace unas horas se supo que Wanda Nara y L-Gante habrían solucionado sus problemas y se reencontraron en un evento en Argentina, en el cual existió un supuesto acercamiento, algo que no habría gustado nada a Icardi.

Mauro Icardi volvió a Estambul y Wanda Nara aprovechó para ir al mismo lugar que L GANTE que casualidad che. Lo más loco es que cada vez “que se filtra” algo de wanda y l Gante. Ella siempre se está “por separar” de Mauro el mismo cuento de siempre.#lam@AngeldebritoOk pic.twitter.com/ElUYSutaiv — bad girl (@xcjlsj) July 8, 2024

Esta información la compartió el periodista Pablo Layus en Intrusos (América TV) donde mostró una serie de imágenes y vídeos donde se los podía ver juntos. Por lo tanto, aseguró que «esto marca que no hay esa diferencia, o por lo menos cuando no está Mauro» ya que la empresaria se había enfadado con el cantante por su colaboración con la China Suárez, con la que el jugador traicionó a Wanda Nara tiempo atrás.

«Es el segundo fin de semana que Wanda va a este evento de Santa Fe y, ahora, aparece L-Gante. Los vídeos te muestran un acercamiento entre ellos, los comentarios de le gente que estuvo ahí dicen que los vieron a los besos», reveló el comunicador. Incluso manifestó lo siguiente: «Me comentaron que ella se ponía incómoda cuando L-Gante le desaparecía de al lado, mira dónde estaba y con quiénes». «También aprovecharon lugares de la fiesta donde estaba bastante oscuro para besarse, esto es lo que me comentan porque yo no estuve», continuó.

Por su parte, el también comunicador Guido Záffora concluyó: «Le pregunté hoy temprano a Wanda Naray me sorprendí porque siempre me responde todo, y esta vez no me responde. También sé que tenía malestar por esta fusión entre L-Gante y la China».

Ante estos nuevos rumores de divorcio, Teleshow se comunicó con la abogada y amiga de Wanda Nara, Ana Rosenfeld. Al ser consultada sobre el rumor que asegura que Wanda pidió el divorcio, que ya lo había solicitado en Italia, la letrada fue rotunda. «Ningún divorcio se ha presentado», afirmó, sobre el matrimonio que cumplió recientemente 10 años. «Nunca se habló de divorcio», señaló Rosenfeld, quien en su rol de amiga de la familia prefiere no hablar sobre el momento sentimental que atraviesa el matrimonio, que no sería el mejor, y prefiere centrarse en lo estrictamente legal sobre la situación en la que se encuentran el jugador y la influencer, que han dejado de seguirse mutuamente en las redes sociales…