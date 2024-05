Wanda Nara se estrena en la competencia de Onlyfans con una foto enseñándolo todo

Wanda Nara se estrena en DivasPlay, plataforma para vender contenido sin censuras, con una foto en la que lo enseña todo. «Quiero anunciar la firma de mi contrato para ser la Imagen de DivasPlay Mundial! El equipo que viajó a Europa para poder hacerlo realidad es increíble, A partir de hoy me van a poder encontrar en DivasPlay. Se vienen producciones muy fuertes! Los veo por allá», escribió la mujer de Mauro Icardi junto a su primer posado.

«Bienvenida Wanda Nara, te amamos!», escribió la plataforma junto a una foto muy parecida a la que publicó ella, pero en la que todavía se le veía más ese top blanco con el logotipo de la empresa, una prenda casi transparente que deja muy poco a la imaginación y que ha revolucionado las redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DIVASPLAY (@divasplayok)

La influencer argentina ha fichado por la plataforma para vender contenido sin censuras llamada DivasPlay, competencia de la conocida red social para adultos Onlyfans. La mujer de Mauro Icardi se convierte en embajadora de la marca y se abrió un perfil personal como parte del acuerdo entre ambas partes.

En la actualidad, más de 25 celebridades argentinas, uruguayas y paraguayas venden contenido a través de esta página y generan importantes ganancias diarias. Entre ellas, se encuentran reconocidas figuras como Florencia Peña, Flor Vigna, Larissa Riquelme, Silvina Escudero, Charlotte Caniggia, Belén Francese, Karina Jelinek, Ivana Nadal, Fernanda Callejón, Anabel Cherubito, Bárbara Silenzi, Adabel Guerrero y Celeste Muriega, entre otras.

Pero, a diferencia de todas ellas, Wanda Nara estará asociada directamente a esta empresa, siendo la cara visible y embajadora de la plataforma en todo el mundo. De hecho, tras este anuncio, al entrar al portal lo primero que se puede ver es una sensual foto de la mujer de Mauro Icardi acostada boca abajo y completamente desnuda.

Los dos primeros posts de Wanda Nara están escritos tanto en español como en italiano. Al respecto, desde la compañía explican que la elección de la influencer argentina se debe a una búsqueda de «expansión al continente europeo». Sobre los detalles que abarca el acuerdo entre la mediática y la empresa revelaron lo siguiente: «DivasPlay se comprometió a ocuparse de toda la logística necesaria para que un fotógrafo, reconocido a nivel internacional por su trabajo con Playboy, viaje por el mundo junto a Wanda Nara para generar el contenido necesario (fotos y vídeos) para que ella publique en su plataforma personal diariamente».

La empresaria revolucionó las redes sociales semanas atrás también tras conceder una entrevista a su hermana Zaira en el programa Rumis. Una charla en la que fue preguntada por sus inicios con el ahora delantero del Galatasaray. «Escuchen la historia porque es mortal», comenzaba diciendo Wanda Nara. «Éramos amigos. Creo que nunca lo conté. Yo estaba peleada con Maxi López, separada, viviendo en la misma casa, pero durmiendo en diferentes cuartos. En medio de la crisis que nadie sabía, Mauro era mi amigo y sí lo sabía», continuaba. Wanda explica que los primeros encuentros con él fueron en el apartamento de soltero que tenía: «Por ese colchón habrán pasado 200 mujeres, pero después de mí, fue destrucción total. No le sirvió más el colchón. Me acuerdo de los dolores que tenía en el cuerpo al día siguiente porque no estaba acostumbrada a darlo todo. Tomé ibuprofeno cada cuatro horas».