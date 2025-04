Vuelve De Paul en otra jornada en busca de milagros

Vuelve Rodrigo De Paul al Atlético en otra jornada en la que el equipo necesita un milagro para engancharse a la lucha por la Liga. Los rojiblancos se enfrentan en el estadio de Gran Canaria a un Las Palmas con el agua al cuello, mientras que Barcelona y Real Madrid, que le anteceden en la clasificación, reciben en sus estadios a Celta y Athletic. No parece el fin de semana más propicio para que los de Simeone puedan recortar la diferencia de siete y tres puntos que les llevan ambos respectivamente, pero nunca se sabe y con ese talante viajará mañana la expedición a tierras atlánticas.

El Atlético es muy consciente de que se le está acabando el tiempo y que cada jornada que pasa aminora sus posibilidades de dar caza al líder, que le lleva una ventaja de más de dos partidos cuando sólo faltan siete para que la temporada de Liga eche el telón. De momento lo único que puede hacer es sumar de a tres en cada jornada y esperar el tropezón rival, si es que llega a producirse, y para cumplir esa primera premisa hay que ganar en un estadio en el que el año pasado el equipo cayó lamentablemente derrotado en una de sus peores actuaciones de aquel curso.

La vuelta de De Paul permite a Simeone volver a su centro del campo titular, lo que seguramente perjudicará al capitán Koke, que fue titular ante el Valladolid en la última jornada. Por lo demás no se esperan demasiados cambios en el once, aunque está por ver si Simeone renovará una semana más su confianza en el francés Griezmann, que no marca un gol en Liga desde el uno de febrero ante el Mallorca. Dos meses y medio han pasado ya. Otro que quedó muy señalado ante el colista fue el francés Lenglet, que podría dejar su puesto a Le Normand.

En consecuencia, el once inicial podría ser el formado por Oblak, Llorente, Giménez, Lenglet o Le Normand, Galán, De Paul, Barrios, Gallagher, Giuliano, Griezmann y Julián Álvarez, aunque el Cholo ha estado siendo críptico en las primeras sesiones preparatorias de la semana y no hay que descartar que prepare más novedades.