Vuelco en el caso Salah: está muy cerca de renovar con el Liverpool

Mohamed Salah está muy cerca de renovar con el Liverpool. Después de decir recientemente que estaba «más fuera que dentro» porque no había recibido ninguna oferta de renovación, ahora el caso ha dado un vuelco y está más dentro que fuera. El líder de la Premier League le ha presentado una propuesta para ampliar su contrato, que termina al final de la presente temporada, y el egipcio estaría dispuesto a aceptar.

Este nuevo contrato vincularía al delantero con el Liverpool durante los dos próximos años, es decir, hasta 2027. De primeras, su agente pidió tres temporadas, pero en Anfield no estaban dispuestos a darle más de una. El futbolista reclamaba hace unas semanas que «estamos casi en diciembre y todavía no he recibido ninguna oferta para seguir en el club. Probablemente, estoy más fuera que dentro».

«Sabes que llevo muchos años en el club. No hay ningún club como este. Pero al final no está en mis manos. Como dije, es diciembre y aún no he recibido nada sobre mi futuro», reclamaba el egipcio. Las quejas de Salah han sido escuchadas en las oficinas del conjunto red y no permitirán que su estrella camine solo, sin ellos. El Liverpool ha reaccionado y le ha hecho una oferta de renovación acorde a las pretensiones del futbolista. El dinero no es un problema, ya que el 11 es el mejor pagado de la plantilla.

«Amo a los fans. Los fans me aman. Al final no está en mis manos ni en las de la afición», continuaba diciendo el jugador. Ahora, según publica el Daily Mail, el caso habría dado un vuelco y está a punto de renovar con el Liverpool. Cuando le preguntaron en su día si estaba decepcionado por la falta de progreso en las negociaciones, el futbolista dijo: «Por supuesto que sí. No me voy a retirar pronto, así que sólo estoy jugando, concentrándome en la temporada e intentando ganar la Premier League y, con suerte, también la Liga de Campeones. Estoy decepcionado, pero ya veremos».

Salah lidera al Liverpool

Mientras el Liverpool se decidía a hacerle una oferta en condiciones, su estrella se ha dedicado a hacer lo que mejor sabe hacer, marcar goles. Salah ha tirado del carro del Liverpool en esta primera mitad de la temporada y suma un total de 13 goles y ocho asistencias en 14 partidos en la Premier League, mientras que en la Liga de Campeones suma un tanto y cuatro asistencias en cinco encuentros.

El egipcio es una de las piezas clave del equipo que dirige Arne Slot, que lidera la Premier League con 35 puntos, siete más que Chelsea y Arsenal, segundo y tercer clasificado con 28, y ocho más que el Manchester City, cuarto con 27. Ahora, cuando todo parecía perdido e indicaba que la etapa de Salah en el Liverpool llegaba a su fin, el caso ha dado un vuelco y el jugador renovará con el club de Merseyside dos temporadas más, tal y como apuntan desde Inglaterra. Todavía queda Salah para rato y en Anfield podrán seguir disfrutando del egipcio.