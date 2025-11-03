Vitor Roque puede ser la palanca inesperada del Barcelona

El Barcelona puede encontrarse con una palanca inesperada en los próximos meses. Vitor Roque está sobresaliendo en su regreso a Brasil, de la mano del Palmeiras, con el que se encuentra líder del Brasileirao con el que jugará la final de la Copa Libertadores. El renacer del aún joven delantero ha hecho que el Manchester United le tenga entre sus objetivos. El club azulgrana, que le compró por unos 40 millones de euros y le vendió temporada y media después por 25 más otros cinco en variables –perdiendo un mínimo de 10 millones– se guardó un 20% de sus derechos, por lo que podría sacar tajada de una venta al conjunto inglés.

Eso sí, sería para recuperar ese dinero que se perdió con un fichaje que no salió de la manera esperada. El club abonó cerca de 40 millones de euros al Athlético Paranaense en el mercado invernal de 2024 por una de las grandes promesas del fútbol brasileño. A sus 18 años, Roque llegaba a Barcelona como una estrella emergente que competiría, en un futuro no muy lejano, de tú a tú con jugadores como Vinicius. Pero no cuajó en Can Barça.

Se marchó cedido ese verano al Betis y, donde acabó siendo suplente, para marcharse finalmente al Palmeiras el pasado mes de febrero. Allí, en Brasil, ha renacido. Vitor Roque se ha reencontrado con el futbolista que fue en sus inicios en el Athlético Paranaense. La temporada en Sudamérica está a punto de cerrarse y el delantero está en disposición de ganar la Liga y la Libertadores con su equipo, con el que ha marcado este curso un total de 17 goles.

El United quiere a Vitor Roque

Este rendimiento ha hecho que el Manchester United centre sus miras en él. El conjunto inglés, en constante reconstrucción desde hace prácticamente 10 años, estaría dispuesto a abonar 50 millones por los servicios de Roque. Al menos, así lo asegura Sports Illustrated. En caso de que así fuera, el 20% de esa cifra, es decir, 10 millones de euros, irían a parar a las arcas del Barcelona.

Además, el club tiene cinco millones de euros en concepto de variables que aún puede llevarse del Palmeiras, fruto del acuerdo por su traspaso hace prácticamente un año. El primero de esos millones en variables podría llegar el próximo 29 de noviembre. Ese día es cuando se juega en Lima la final de la Libertadores entre Palmeiras y Flamengo, a la que los verdao accedieron tras remontar en semifinales un 3-0 al Liga de Quito, haciéndole cuatro goles en la vuelta.

En caso de que Palmeiras gane la Libertadores, el Barcelona cobraría el primer millón de esos cinco en variables que incluyó en su venta. Pero el club se vería realmente beneficiado si Vitor Roque consigue volver a Europa y hay un club que accede a pagar por él una buena cifra, como haría el United. En ese caso, el club se llevaría una quinta parte de la operación, en lo que sería una minipalanca que, tras el retorno de Tigrinho a su país, era ya inesperada.