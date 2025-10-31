Vitor Roque se revaloriza en Brasil y el Barcelona se frota las manos
Vitor Roque está volviendo a mostrar su mejor nivel en Brasil
Jugará la final de la Libertadores con Palmeiras
Vitor Roque, ex delantero del Barcelona, logró en la pasada madrugada la clasificación para la final de la Copa Libertadores con Palmeiras siendo clave durante el torneo y en la remontada a Liga de Quito en la vuelta de semifinales. El atacante brasileño está cosechando unos números sensacionales durante su regreso a Sudamérica y grandes equipos de Europa comienzan a preguntar por él con el mercado de invierno a la vuelta de la esquina.
17 goles y cinco asistencias lleva Vitor Roque a estas alturas de la temporada entre Brasileirao y Libertadores. El delantero brasileño se ha revalorizado durante los últimos meses y su regreso a Sudamérica ha logrado que pueda recuperar su mejor nivel.
Vitor Roque fue un jugador capital para que Palmeiras remontase el 3-0 de la ida a Liga de Quito con un 4-0 histórico y meter al equipo brasileño en la final de la Copa Libertadores. El atacante asistió a Veiga en el tercer tanto con una jugada brillante que levantó a todo el público presente en el estadio.
Y es que Vitor Roque ha sido clave para Palmeiras durante toda la Libertadores. Marcó en fase de grupos, anotó y asistió en octavos, marcó en cuartos de final y asistió en un momento determinante en la vuelta de la semifinal. El ex del Barcelona se está revalorizando y en el club blaugrana se comienzan a frotar las manos.
Y es que el Barça, cuando vendió a Vitor Roque, se guardó un 20% de una futura venta del delantero brasileño, manteniendo un derecho de tanteo sobre cualquier oferta que pudiera llegar al Palmeiras sobre él. Y la realidad es que hay grandes equipos de Europa que comienzan a preguntar por él.
Varias informaciones señalan que equipos como Chelsea y Tottenham están interesados en reforzar sus plantillas con Vitor Roque en el próximo mercado de invierno. Y es que sus números no pasan desapercibidos para nadie. Un futuro fichaje que podría llegar como un regalo de Navidad a Barcelona como una palanca totalmente inesperada cuando el jugador se fue a Brasil.
