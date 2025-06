Sablazo de Hacienda al Barça por el fichaje de Vitor Roque: 10 millones de sobrecoste

El fichaje de Vitor Roque por el Barcelona salió más caro de lo previsto. Su firma fue nefasta y al conjunto culé no le salió nada bien. No brilló en Can Barça y tampoco en su cesión en el Betis. Volvió a Brasil sin pena ni gloria dejando un pequeño agujero económico en la entidad catalana.

El fichaje del delantero brasileño le salió al Barcelona más caro de lo previsto. Un inesperado sablazo de Hacienda al conjunto culé le ha supuesto a la entidad presidida por Joan Laporta un desembolso de otros 10 millones de euros por el nefasto fichaje de Vitor Roque.

Fueron en un principio 30 millones de euros fijos por su fichaje al Atlético Paranaense. Pero ahora se ha descubierto que el Barcelona tuvo que abonar en su momento otros 10 millones adicionales a Hacienda, aunque espera poder recuperarlos.

Una noticia que ha dado Catalunya Radio y que informa que el Barcelona pagó 40 millones por hacerse con los servicios de Vitor Roque, y no 30 como en un primer momento se comunicó. Y Hacienda ha sido la gran culpable de esta pérdida económica para la entidad azulgrana.

El fichaje de Vitor Roque podría haber llegado a costar 61 millones de euros, pero los 31 millones que estaban fijados en variables no se cumplieron. Pero al final se ha demostrado que fueron 40. El Barcelona tuvo que asumir esos 10 millones que el club brasileño tenía que pagar a Hacienda por este fichaje.

La firma de Vitor Roque fue un fracaso en el Barcelona. Solamente participó en 16 partidos vestido de azulgrana marcando dos goles en Liga ante Osasuna y Alavés. Luego jugó cedido en el Betis y finalmente regresó a Brasil, en este caso a Palmeiras.

Lo que sí es cierto es que de los 40 millones desembolsados, el Barcelona ha recuperado una buena parte gracias al traspaso que pagó Palmeiras por el delantero brasileño por 25,5 millones de euros. Podrían llegar a ser otros cinco, ya que la entidad blaugrana se guardó un 20% de una futura venta de Vitor Roque.

Pese a las dificultades en su adaptación al fútbol español, su agente nunca ha dudado del potencial de su jugador: «Calidad no le falta. Tiene potencia, tiene calidad, lo tiene todo». De hecho, el agente reveló que cuando Vitor Roque llegó al Barcelona, tenía una oferta del Tottenham tres veces mayor, pero se decantaron por el proyecto azulgrana. «Va a coger este camino en Brasil uno o dos años y con 21 o 22 volverá a Europa. Puede ir a cualquier club de Europa. Y no descarto que vuelva al Barça», sentenciaba el agente del futbolista brasileño.