5-6. Increíble remontada del Illes Balears en Santa Coloma

El Illes Balears Palma Futsal afrontaba este lunes en Santa Coloma la primera de las tres finalísimas que le quedan para estar en la Copa de España. Y el duelo no pudo empezar de peor manera. El inicio del partido fue un auténtico jarro de agua fría para los mallorquines. Industrias Santa Coloma salió con una marcha más, castigando los errores defensivos del Palma. En apenas siete minutos, el conjunto local se colocó con un preocupante 3-0 en el marcador, con un doblete de Puchy y un golazo de tacón de Leandrinho. En el minuto 7, Antonio Vadillo solicitó un tiempo muerto para reajustar a un equipo que tardó en reaccionar.

El portero local, Ferreyra, se erigió como un muro, negando el gol insistentemente a un combativo Lucão, a Charuto y a Fabinho. No fue hasta el último minuto de la primera parte (min. 19) cuando Lucão logró por fin batir al meta colomense, colocando el 3-1 con el que se llegó al descanso. Un gol vital para mantener viva la esperanza.

La reanudación mostró a un Palma Futsal decidido a la remontada. Pero llegó el 4-1: Leandrinho volvía a colocar una losa de tres goles sobre los hombros del Palma. Aun así, los mallorquines no bajaron los brazos y demostraron un carácter inquebrantable. En el minuto 23, Deivão culminó una gran combinación ofensiva para recortar distancias. Un minuto después, Charuto reducía la desventaja a la mínima (4-3).

Lucão volvió a aparecer, desequilibrante, para firmar con un derechazo el 4-4 tras 34 minutos por detrás en el marcador. El equipo ya estaba totalmente metido en el partido. La remontada se completó con otro tanto de Charuto, que ponía el 4-5 y adelantaba al Palma por primera vez en el encuentro. Restaban cuatro minutos y todo parecía indicar que los de Vadillo habían logrado lo imposible.

Quedaba un golpe por encajar. Industrias respondió con el juego de cinco y, a falta de dos minutos, Puchy firmó su hat-trick para devolver el empate (5-5). En plena tensión final, los locales cometieron la sexta falta y el Palma dispuso de un doble penalti, pero Frezzato detuvo el disparo de Fabinho.

Cuando el empate parecía inevitable, apareció la magia de Lucão. A falta de segundos para el bocinazo final, el brasileño batió a la defensa y al portero rival para marcar el 5-6 definitivo. El banquillo estalló en euforia tras una remontada épica que permite al Illes Balears Palma Futsal situarse en la quinta plaza provisional, a la espera de que se complete la jornada 13.

Industrias Santa Coloma: Ferreyra, Tolrà, Corso, Puchy y Leandrinho. También jugaron: Uri Santos, V. Ramos, Nil, Aniol y Frezzato.

Illes Balears Palma Futsal: Luan Muller, Machado, Ernesto, Rivillos y Fabinho. También jugaron: David Peña, Charuto, Lucão, Deivão, Mateus Maia y Alisson.

Goles: 1-0 Puchy (min. 3); 2-0 Puchy (min. 4); 3-0 Leandrinho (min. 8); 3-1 Lucão (min. 19); 4-1 Leandrinho (min. 22); 4-2 Deivão (min. 22); 4-3 Charuto (min. 24); 4-4 Lucão (min. 34); 4-5 Charuto (min. 35); 5-5 Puchy (min. 38); 5-6, Lucão (min. 40).

Árbitros: Borja Darriba y Rubén Ferrero. Mostraron tarjeta amarilla a Corso, Ferreyra, Kokoro y a dos miembros del cuerpo técnico del Industrias Santa Coloma, y a Mateus Maia, del Illes Balears Palma Futsal.

Pabellón: Pavelló Nou. 500 espectadores. Partido correspondiente a la jornada 13 de la Primera División.