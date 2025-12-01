Así obliga Hamás a niños palestinos a hacer de escudos humanos contra el Ejército de Israel en Gaza

Un nuevo vídeo publicado ha revelado este lunes 1 de diciembre la escalofriante situación que enfrentan los civiles en la Franja de Gaza, especialmente los niños. La organización terrorista ha aprovechado la vulnerabilidad de los más jóvenes para protegerse de los ataques y reforzar su control sobre la población civil. Un menor de 13 años ha relatado cómo obliga Hamás a niños palestinos a hacer de escudos humanos contra el Ejército de Israel en la Franja de Gaza. Su imagen se ha borrado por motivos de seguridad después de que Hamás le haya amenazado con denunciarlo por colaborar con Israel.

La orden mortal

El menor ha relatado que, tras una evacuación ordenada por el Ejército israelí a la que su familia no pudo acogerse por falta de recursos, la zona fue sometida a intensos ataques durante al menos diez horas por artillería y drones.

«Me decía a mí mismo: ‘Viviré este segundo y moriré el siguiente’», ha recordado el niño.

Tras los ataques, cinco terroristas, identificados como miembros de las Brigadas Qassam, el ala más sanguinarias de Hamás, entraron en su vivienda. Allí le ordenaron inspeccionar un edificio cercano para verificar si las tropas israelíes estaban presentes, asegurándole que moriría como mártir si algo le sucedía. La amenaza incluía castigos físicos y acusaciones de colaborar con Israel si él o su primo desobedecían.

La tragedia golpea de cerca

Mientras el niño avanzaba hacia el edificio, su primo fue alcanzado por un disparo de francotirador en la cabeza y murió al instante. Este hecho refleja la extrema vulnerabilidad de los civiles atrapados entre combates y la coerción de grupos armados, en especial de menores forzados a actuar como escudos humanos.

El relato del niño

Soy de Al-Nassr, un barrio de la Ciudad de Gaza. El Ejército de Israel ordenó la evacuación hacia el sur. Nosotros nos quedamos. La gente se fue, pero nosotros nos quedamos.

No teníamos los medios financieros. Dijimos nos quedamos aquí, es nuestro edificio. Nos quedamos durante ocho meses.

Después de ocho meses, el Ejército llegó a nuestra zona. Hubo artillería, bombas, artillería día y noche. Uno se dice: ‘Vivo ahora, y muero mañana’.

Ves terror y muerte. ¿Se puede imaginar estar sentado en una habitación durante 24 horas sabiendo que caerán los proyectiles?

Media hora después escuchamos ruido en las escaleras. Fui abajo con mi primo. Cinco hombres vinieron, cuatro enmascarados. Nos dijeron que eran de las Brigadas de Qassam.

Me dijo: ‘Tú y tu primo id a ese edificio’. Me quedé impresionado. Le pregunté si quería que muriéramos. Me dijo que si lo hacíamos, seríamos mártires.

Me pegó una bofetada, y me dijo que si no queríamos ir, nos acusaría de ser colaboradores de Israel.

Mi primo iba 200 metros delante de mí. Entonces, la bala de un francotirador le dio.

No es un caso aislado

Este testimonio se suma a otro reciente de Jusoor, en el que un hombre relata cómo Hamas lo obligó a comprobar la presencia de soldados israelíes en una vivienda, bajo amenaza de severas palizas. Los testimonios coinciden en un mensaje claro: para Hamás, las vidas civiles son insignificantes, y los habitantes de Gaza se ven obligados a asumir riesgos inhumanos bajo la coacción del grupo armado.

El horror de la infancia en Gaza

La explotación de menores como escudos humanos no solo pone en riesgo sus vidas físicas, sino que deja secuelas psicológicas profundas. Los niños viven bajo un estrés constante, con miedo de morir en cualquier momento, mientras son testigos de la violencia extrema y la muerte de familiares y amigos.

Expertos en derechos humanos han alertado que esta práctica constituye un crimen de guerra según el derecho internacional, y que la coerción de menores para fines militares viola los derechos fundamentales de la infancia.