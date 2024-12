Vitor Roque prepara su «venganza» contra el Barcelona

Vitor Roque recibe este sábado al Barcelona en el Benito Villamarín, donde ya prepara su particular «venganza». El delantero brasileño pertenece a la entidad azulgrana y está cedido en el Betis hasta junio de 2025. Jugará su partido más especial ante el Barça con el objetivo de demostrar su valía ante Flick y Xavi Hernández. El técnico alemán no contó con él esta misma temporada y el entrenador catalán no le dio bola el año pasado.

Reencuentro en Sevilla este fin de semana. Hasta cuatro ex azulgrana podrían enfrentarse al Barcelona este sábado en el Benito Villamarín: Bartra, Abde, Altimira y Vitor Roque. Este último vivirá un partido muy especial. El delantero brasileño está jugando esta temporada cedido en el Betis, pero sigue perteneciendo al club azulgrana. Ha marcado esta temporada cinco goles en 18 partidos y es un pilar fundamental para Manuel Pellegrini en el once.

Un partido que le puede servir de venganza a Vitor Roque. Venganza relativa, porque es evidente que el delantero brasileño le tiene un cariño especial al club que le fichó de Brasil. Pero el atacante bético tiene la oportunidad este sábado de demostrarle a Hansi Flick su valía. Quiere mostrar que quizás sí podría haber tenido un hueco en el cuadro blaugrana.

Lo mismo con Xavi Hernández, el cual tampoco confió en el delantero brasileño la pasada temporada. La pasada temporada solamente disputó 16 partidos desde el mes de enero, momento en el que se incorporó a la disciplina azulgrana. Ninguno de los dos últimos entrenadores azulgranas ha contado con él y este sábado tiene la oportunidad de redimirse en un auténtico partidazo. Todo apunta a que será titular en el once verdiblanco, siendo la referencia de la delantera bética.

Vitor Roque busca ser protagonista contra el Barcelona

Vitor Roque lo tiene muy claro antes de recibir al Barcelona. «Afronto este partido como cualquier otro, así que sí, me veo marcando, si Dios quiere, porque para eso se trabaja toda la semana», comentó el delantero del Betis en una entrevista en Gol Televisión.

«Debemos entrar al partido concentrados para conseguir la victoria. Poco a poco me voy adaptando al Betis, con persistencia y trabajo las cosas salen bien, y ahora quiero marcar goles para ayudar al equipo. Con certeza, los que más llaman la atención: Raphinha, Lamine Yamal y Frenkie de Jong», completó Vitor Roque antes de medirse al Barcelona.

Manuel Pellegrini, el entrenador que lo alineará como titular este sábado frente al Barcelona, tiene claro que su motivación será «adicional» a la hora de medirse al club blaugrana. «Es un jugador joven, que está progresando. Lo importante es que sienta que es un aporte para el equipo», señaló el entrenador chileno.

También habló sobre Vitor Roque antes de este partido su ex entrenador Hansi Flick: «No me preocupa. Creo en mis jugadores. Todos los rivales tienen buenos delanteros. Hay que tener cuidado y hay que defender siendo un bloque. Por supuesto, lo está haciendo muy bien. A veces hablaba con él y no era feliz. Fue la mejor decisión para él».