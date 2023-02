Vinicius cambia los planes de Tebas

La situación que se ha creado en los campos de la Liga española contra Vinicius preocupa mucho en nuestro fútbol. La última escena lamentable se produjo en Mallorca, con insultos racistas propinados por una parte de la afición local hacia el futbolista del Real Madrid. La situación y el ambiente que se vive continuamente contra el brasileño en cada campo ha cambiado los planes de Javier Tebas, que tiene un gran problema en su Liga.

La Liga necesita encontrar una solución para el caso Vinicius. Es intolerable que un chaval de 22 años sea insultado, de manera sistemática, con gritos racistas por jugar al fútbol. Es algo que la sociedad no debería permitir, pero que está ocurriendo. Mallorca, Valladolid y el muñeco colgado de un puente antes del derbi copero son los últimos precedentes. La Liga no es capaz de cortar de raíz este tema en su propia competición e intentará buscar una solución ahora que el problema se ha vuelto mucho más severo.

La verdad es que este problema había que empezar a atajarlo mucho antes. A finales de año, y tras los insultos recibidos en Valladolid, Vinicius alzó la voz afirmando que la Liga continuaba sin hacer nada. Tras aquel encuentro, los insultos racistas hacia el brasileño han continuado y el problema se ha agravado, sin encontrar la Liga todavía una solución.

Os racistas seguem indo aos estádios e assistindo ao maior clube do mundo de perto e a @LaLiga segue sem fazer nada…

Seguirei de cabeça erguida e comemorando as minhas vitórias e do Madrid.

No final a culpa é MINHA. 🤙🏿 pic.twitter.com/5ztuTjP4s6

— Vini Jr. (@vinijr) December 31, 2022