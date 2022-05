Rafa Nadal fue víctima de su propio físico en el partido contra Denis Shapovalov, su verdugo en el Masters 1.000 de Roma. El balear dominó el primer set con autoridad mientras estuvo al cien por cien físicamente, pero en el segundo ya empezó a perder facultades y en el último directamente no pudo competir en los juegos finales. Roland Garros comenzará dentro de diez días y todas las alarmas están encendidas.

El balear volvió a sufrir notablemente con su lesión crónica en el escafoides de su pie izquierdo. De hecho, en el último set se le pudo ver cojeando ostensiblemente cada vez que tocaba realizar un cambio de pista y tenía que caminar hacia su banquillo. Pese al sufrimiento, no se retiró y compitió hasta el final, volviendo a demostrar su proverbial aguante que, esta vez, no fue suficiente para evitar la eliminación.

Had us in the first half, ngl#IBI22 pic.twitter.com/Cc4UcuhlIO

— Tennis TV (@TennisTV) May 12, 2022