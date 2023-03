Iñaki Vicandi Garrido fue uno de los cinco árbitros que pagó a Javier Enríquez Romero por sus cursos de coaching. Lo contrató en noviembre de 2016 y le abonó durante esa temporada un total de 1.500 euros. Fue después del único partido que pitó al Barcelona aquella temporada, en el que cayeron por 4-3 contra el Celta, con un error del colegiado en contra de los culés. Al término de esa campaña 2016-17, el Comité de Arbitros de Sánchez Arminio y Enríquez Negreira le descendió a Segunda División, pese a contar con la ayuda del hijo de este último.

El CTA le fulminó al término de la 2016-17, después de tres temporadas en Primera. En ellas, Vicandi pitó en siete ocasiones al Barça, con un balance de cuatro victorias, un empate y dos derrotas. La última, en la jornada siete de esa temporada, en la que perdieron con polémica ante el Celta. De hecho, el hijo de Negreira, en los informes que elaboraba para el club, reconoce el error de no pitar un penalti de Neymar, que suponía el empate a tres.

Javier Enríquez advierte en su ficha sobre el partido donde Vicandi debió señalar pena máxima por un «agarrón sobre Neymar que controla balón en el área rival» en el minuto 67. Aquella acción habría permitido al Barça empatar un partido que perdía 3-0 al descanso y, sin embargo, el Celta marcó minutos después el 4-2.

El duelo se jugó el 2 de octubre de 2016 y, apenas un mes después, Vicandi realizó el primer pago a Enríquez Romero por los cursos de coaching. Así lo refleja el documento al que ha tenido acceso OKDIARIO, en el que se acreditan pagos desde entonces hasta mayo del 2017 por un valor de 1.500 euros. Los giros cesan al término de la temporada y no se retoman en la siguiente, en la que el árbitro vizcaíno ya estaba en Segunda.

A pesar de contratar los servicios del hijo del que entonces era número dos de los árbitros, Vicandi Garrido no pudo evitar su regreso a la categoría de plata. Cabe recordar que Enríquez Negreira, según él mismo contó a la Agencia Tributaria, era uno de los encargados de puntuar a los árbitros, coincidiendo con los pagos que recibía del Barcelona para «asegurarse que no se tomaban decisiones en su contra», algo que no se cumplió en el último encuentro que el colegiado pitó al equipo entrenado entonces por Luis Enrique.

El Madrid siempre ganó con él

Durante las tres temporadas en las que Iñaki Vicandi Garrido estuvo en Primera División, sólo pitó cuatro partidos al Real Madrid por los siete que arbitró al Barcelona. El conjunto blanco los solventó todos con victoria. Pero llama la atención la distribución de esos encuentros, puesto que en su primera campaña, pitó dos partidos de los blancos, una cifra normal para un recién ascendido, mientras que en las siguientes, en lugar de incrementarse, sólo arbitró uno en cada una de ellas.

Con el Barça pasó lo contrario. Vicandi comenzó en su primera temporada arbitrando cuatro partidos de los culés, con un balance de dos victorias, un empate y otra derrota. La temporada siguiente pitó dos, con sendos triunfos azulgranas; pero, en la última, sólo pitó uno: la derrota ante el Celta. Pese a que ésta se dio al inicio del campeonato, el error cometido en el penalti pareció condenarle, puesto que no volvió a pitarlos más.