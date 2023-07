Verstappen sigue a lo suyo: también consigue la ‘pole’ para la carrera al sprint

Max Verstappen sigue a lo suyo. En la casa de Red Bull y ante su gente volvió a conseguir una nueva ‘pole’ de cara a la carrera al sprint de esta tarde que se celebrará desde las 16:30 horas de la tarde. El piloto holandés volvió a demostrar que no hay quien le pare. Ni su compañero, ni los Ferrari, ni tampoco los Aston Martin. Fernando Alonso saldrá séptimo y Carlos Sainz quinto.

Con unas condiciones de pista completamente diferentes a la clasificación del viernes, el circuito de Red Bull Ring afrontaba el famoso ‘shootout’, es decir, la clasificación para el sprint de esta tarde. Los pilotos aprendieron la lección de la sesión de clasificación del primer día donde la FIA anuló hasta 47 vueltas a los pilotos por exceder los límites de pista. Esto, sumado a una pista mojada por las lluvias durante la mañana, hizo que los pilotos estuvieran más conservadores que de costumbre.

La primera tanda del ‘shootout’ estuvo marcada por la inesperadísima eliminación de Lewis Hamilton. El piloto inglés se excedió en los límites de la pista y quedó fuera de los mejores. El piloto inglés, contra todo pronóstico, saldrá 18º en el sprint de esta tarde. Por parte de Carlos Sainz, el piloto madrileño dio el susto con unos problemas en sus frenos, pero con tan solo una vuelta consiguió clasificar para la SQ2.

Por si no fuera suficiente el drama para Mercedes, Russell era la siguiente sorpresa en la SQ2. El piloto inglés, que saldrá esta tarde desde la posición número 15, no pudo ni salir a pista por problemas en su monoplaza y la escudería alemana no lograba meter en el top-10 a ninguno de sus dos pilotos. Llegaba la SQ3 y tanto Fernando Alonso y Carlos Sainz estaban en disposición de pelear con los Red Bull la ‘pole’ de cara al sprint.

Y en la SQ3, en la tanda decisiva, Verstappen contaba con una ventaja respecto a sus rivales. El holandés, por si no fuera suficiente su poderío en Austria (y en todo el año), contaba con un juego más de neumáticos blandos. Blanco y en botella. Parecía una quimera que el bicampeón del mundo no lograra la ‘pole’ y este no dejó opción a sorpresas. Max saldrá en la primera posición con Checo Pérez segundo y un sorprendente tercer puesto de Lando Norris.