Este año se está viviendo en la Fórmula 1 algo no muy común: una amistad en lo más alto de la tabla. Y es que el líder del Mundial, Max Verstappen y el tercer clasificado, Fernando Alonso, parecen uña y carne desde el inicio de la nueva temporada. Ambos pilotos se admiran mutuamente y no tienen problema en reconocerlo y expresarlo públicamente.

El último gesto lo ha protagonizado el de Red Bull, quien ha dicho que su favorito para vencer en una carrera en la que el no gane es Alonso. Unas palabras que su compañero, Sergio Pérez, podría interpretar como un claro desplante. Más aún cuando el mexicano es, actualmente, la mayor competencia de Verstappen por el título.

«Me gusta. Es un piloto real y se lo merece, nunca se rinde. Ha pasado muchos años en los que tenía un coche con el que estaba en la zona media, pero es un animal. Si me preguntas por un piloto que quiero que gane una carrera este año, es Fernando Alonso», dijo el neerlandés en su último detalle con su mejor amigo en la parrilla.

Competencia

Además, reconoció que la competencia siempre es buena, aunque este año, a priori, su nombre aparezca en todas las quinielas le señalen como ganador de este Mundial de Fórmula 1. En Canadá, el piloto español de Aston Martin tendrá una nueva oportunidad de plantar cara a su amigo. Un circuito, el de Gilles Villeneuve, donde también podría contar con un plus de ventaja, a causa del tiempo y la lluvia.

«Siempre es bueno tener un poco de competencia. La disfruto, como en 2021, pero también como en 2022, cuando tuvimos algunos problemas al inicio con la fiabilidad del coche y su peso, pero acabamos dominando. Entiendo que a la gente le aburra cuando alguien domina, pero también lo hemos visto en el pasado con Mercedes o Ferrari, incluso con Red Bull», señaló el piloto holandés en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Canadá.

No obstante, el bicampeón del mundo dijo que no se ve ganando todas las carreras restantes. «No creo que sea posible. Si lo miras ahora, es realista por lo rápido que es el coche, pero creo que sólo hubo un año en el que McLaren se quedó a una carrera, y antes había menos que ahora, así que no lo veo posible», concluyó.