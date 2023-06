Fernando Alonso confirma las buenas noticias de Aston Martin para Canadá

Fernando Alonso ha confirmado que Aston Martin introducirá mejoras en su coche el próximo fin de semana en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. El discreto resultado de la última prueba celebrada en Barcelona, donde el piloto español ni siquiera pudo acercarse a las posiciones de podio, ha hecho reaccionar a la escudería británica, que confía en este acelerón técnico para volver a pelear con los mejores.

«El circuito es divertido y, aunque adelantar puede ser difícil, también puede deparar carreras sorprendentes, así que estaremos preparados para todo. Tenemos algunas mejoras para este fin de semana y nuestro objetivo es tener un fin de semana sin problemas y sumar el mayor número de puntos posible», resumió Fernando Alonso.

El asturiano guarda «buenos recuerdos» del Circuito Gilles Villeneuve, donde a las mejoras técnicas de Aston Martin se puede sumar otro aliado en forma de lluvia, tal y como avisan los pronósticos climatológicos. «El año pasado, por ejemplo, salí segundo en la parrilla tras una sesión de clasificación caótica y pasada por agua. Puede que vuelva a llover este fin de semana, así que estaremos atentos al radar», reconoció.

Precisamente la lluvia fue la gran amenaza durante el Gran Premio de España, pero finalmente no llegó a caer durante la carrera y Aston Martin, víctima de su escaso rendimiento, no pudo colocar a ninguno de sus pilotos entre los cinco primeros de la clasificación. «El ambiente en España fue fenomenal, pero tuvimos un sábado difícil y el domingo no tuvimos el ritmo suficiente para ofrecer un espectáculo a los aficionados», rememoró Alonso en declaraciones facilitadas por su equipo.

Una victoria en Canadá

Su séptimo puesto en Montmeló fue el peor resultado de toda la temporada para el bicampeón mundial. Ahora, llega con ganas de revancha a Montreal, circuito donde se proclamó ganador en un ocasión, concretamente en 2006 al volante de su mítico Renault. El año pasado, sorprendió a todo el mundo con su segundo puesto en una clasificación disputada bajo la lluvia con Alpine, pero en carrera solo pudo ser noveno.