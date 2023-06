Aston Martin le jura amor eterno a Fernando Alonso: «Hagamos que ocurra»

Fernando Alonso y Aston Martin no vivieron su mejor fin de semana en el Gran Premio de España. Por primera vez en toda la temporada, el español no tuvo en sus manos un coche que le permitiera pelear por el podio y su séptima posición final fue la peor desde que viste el mono verde de la escudería británica. Sin embargo, este primer contratiempo no empaña la excelente relación entre el piloto y el equipo, que planean continuar juntos mucho tiempo.

En su aparición sobre el escenario de Montmeló como una estrella del rock, Fernando Alonso se dio un baño de masas con la afición española y de paso dejó un mensaje importante sobre su futuro. «Espero continuar varios años en Aston Martin», explicó, dejando claro que sus 41 años no son ningún impedimento para pensar que todavía le queda mucho carrete en la Fórmula 1.

El bicacampeón mundial está convencido de que en 2024, y aprovechando la ventaja de su equipo con el túnel de viento, podrán dar otro paso adelante y meterse en la pelea real por la victorias, algo que este año solo han logrado hacer en Montecarlo, un circuito muy atípico. El jefe de Aston Martin, Mike Krack, reconoció en la sala de prensa del Circuito de Cataluña que escuchar esas palabras de boca de Fernando Alonso es una gran noticia.

«Lo principal es la motivación para estar delante, compitiendo con ambición, y eso está asegurado al máximo con Fernando. No pensamos tanto en eso como vosotros, nosotros vamos carrera a carrera. Es agradable oírlo, pero en realidad no pensamos mucho en ello. Hagamos que eso ocurra», animó el luxemburgués a pregunta de OKDIARIO.

Reválida en Canadá

Aston Martin se marchó de Barcelona con una sensación agridulce. En el equipo británico se mostraron sorprendidos y encantados con el enorme apoyo recibido por parte de la afición española, convertida en una auténtica marea verde, pero en la carrera no pudieron devolver todo ese apoyo con buenos resultados de sus pilotos. El Gran Premio de Canadá, que arrancará el 16 de junio, será el momento de comprobar si se consolida el bajón o, por el contrario, Barcelona fue un bache puntual.