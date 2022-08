Usman Garuba: «Vamos a por el oro»

Usman Garuba (Azuqueca de Henares, 2002) trabaja a contrarreloj para ponerse a punto físicamente de cara a un Eurobasket en el que tiene expectativas máximas para España. El jovencísimo interior de Houston Rockets atendió a OKDIARIO en conversación telefónica en medio de la gira de preparación para un torneo en el que espera estar en la lista definitiva y contar con un papel preponderante en los sistemas de Sergio Scariolo.

Pregunta: ¿Cómo está tu tobillo?

Respuesta: Está muy bien, está perfecto ya. Lleva mucho tiempo perfecto. He tenido dolor durante unas semanas, pero he sido listo y hablando con el equipo hemos decidido tener precaución para no recaer ni tener cualquier otra lesión.

P: ¿Qué te pide el seleccionador que aportes al equipo?

R: Llevo muchísimo tiempo sin jugar y veremos cómo voy yendo. Yo espero hacer un poco de todo, pero más allá de pensar en mí lo que quiero hacer es ayudar a mis compañeros. Si soy más efectivo jugando en el interior, pues será ahí, y si es de ala-pívot, a mí no me importa. Me da igual. Al final lo que quiero es ganar, sea como sea.

P: ¿Tienes la sensación de que vas a ser un jugador importante en esta selección?

R: Me tocará asumir el rol que me corresponda, no me importa si es principal o secundario. Al final he venido aquí para ayudar al equipo e intentar conseguir la medalla de oro, que es el objetivo principal.

P: Tu mensaje es de máxima ambición a pesar de que la selección parece envuelta en un año de transición.

R: La selección está en un periodo de transición porque hay muchos jugadores nuevos, pero para mí mentalmente no puedo pensar en que vamos a ir viendo lo que hacemos, que no vamos a ganar las medallas… Mi mentalidad siempre es que voy a ganar todo lo que voy a jugar. Si no tuviera esa mentalidad dejaría este deporte. Yo juego a baloncesto para ganar partidos. No es presión, tan solo es mi mentalidad.

P: ¿El espíritu ganador que ha caracterizado tanto tiempo a la selección se transmite a los nuevos que vais llegando?

R: Sí que se transmite. Se está viendo en la cantera desde hace muchos años, donde se están ganando muchos títulos, y las nuevas generaciones queremos seguir dando un paseo adelante. Es un cambio de ciclo, pero eso no significa que vayan a cambiar las cosas. Queremos seguir ganando.

P: Viendo las plantillas de otras selecciones en el Eurobasket da un poco de miedo. Eslovenia, Francia, Grecia, Serbia…

R: Es verdad que hay equipazos, pero al final es un torneo corto y no siempre lo gana el mejor equipo. España también ha tenido equipares y no hemos ganado, a Francia también le ha pasado lo mismo… Dependerá del desarrollo del torneo.

P: Antetokounmpo o Jokic son jugadores que han demostrado un nivel bestial en la NBA. ¿Crees que podrán mantenerlo en el baloncesto FIBA?

R: Claro que lo pueden mantener, sin ningún problema, pero el baloncesto europeo tiene muchas más trampas y muchos más trucos. Podemos defender a estos jugadores. La defensa en el baloncesto FIBA es más física, en el sentido de que los tres segundos en la zona lo cambian todo. Habrá que intentar parar a esos jugadorazos.

P: A nivel personal, ¿qué balance haces de tu primer año en la NBA?

R: No ha sido el mejor año de mi vida, desde luego, pero me lo he tomado de aprendizaje. He aprendido mucho, mil cosas, y estoy deseando afrontar el próximo año con toda esa experiencia acumulada. Ha sido un año un poco frustrante porque me ha pasado una cosa detrás de otra, mala suerte con las lesiones, poca continuidad y pocos minutos… Pero al final esto es lo divertido, si no sufres ahora no ganarás nunca. Aunque las cosas se compliquen, yo soy una persona a la que le gusta sufrir. Uno siempre trabaja por algo. Yo estoy aquí por mi trabajo, no estoy porque sea un jugador increíblemente talentoso, sino por mi lucha diaria.

P: ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de la NBA?

R: Son muchas cosas, la verdad. Una de las cosas que más me ha sorprendido es la cantidad de partidos. Desde fuera no se ve, pero desde dentro los viajes y los partidos son una absoluta locura. Por ejemplo, cuando vas de costa oeste a costa este y juegas dos partidos seguidos es muy duro. Eso es lo me más me ha sorprendido de la NBA.

P: ¿Estás en contacto con tu franquicia? ¿Qué planes tienen contigo?

R: Llevo desde abril entrenando con mi franquicia. Al acabar la temporada nos dieron dos o tres semanas libres y he estado muy poco tiempo en España porque he estado entrenando en Houston. Tengo muy buenas sensaciones para el año que viene. No puedo predecir lo que va a pasar, pero he trabajado mucho este verano para mejorar mi último año.