Uno de los jefes de Red Bull ordena a ‘Checo’ Pérez que deje de luchar por el Mundial

El asesor de Red Bull, Helmut Marko, ha tenido unas palabras que no deben haber gustado demasiado a uno de sus pilotos, Sergio Pérez. El mexicano lleva tres carreras seguidas sin meterse siquiera en Q3 y está recibiendo una avalancha de críticas, que proceden incluso de su propio equipo. Es por ello que, en los últimos días, el ganador de las 24 horas de Le Mans en 1971 ha insistido en varias ocasiones en que no tiene asegurado su asiento más allá de 2024. Además, le pidió que se olvidase de ganar el Mundial, ya que ese puede estar siendo el principal causante de su mala racha.

En la escudería austriaca se la juegan este fin de semana. El Gran Premio en su casa, Spielberg, llega en el mejor momento del desatado líder Max Verstappen, que buscará sumar su quinta victoria consecutiva. Pero, por otro lado, Pérez está obligado a volver cuanto antes a los buenos resultados de las primeras carreras. Sino, Fernando Alonso podría arrebatarle la segunda plaza en la clasificación del Mundial.

Marko comenzó hablando de lo que le demanda en la calificación de Austria, pero también de sus planes con él de ahora en adelante. «En Austria, tiene que volver a organizar su clasificación, no puede cometer ningún error. La meta inicial era de dos o tres años, eso sería más de lo que planeó de todos modos, sólo hay que mantener opciones abiertas para el sucesor», señaló.

«Pérez tuvo algunas carreras muy buenas, pero también otras muy malas. Tiene que dar un paso adelante y dar el mejor rendimiento que pueda, no soñar con títulos mundiales», prosiguió Marko, haciendo un balance del recorrido de ‘Checo’ durante este Mundial. De momento, en 2023 ha ganado dos carreras, algo que quizá le hizo verse compitiendo mano a mano con su compañero, Verstappen.

No llega en el mejor estado

Recordemos que el pasado jueves el piloto no pudo acudir al Red Bull Ring a causa de un resfriado, según el propio Marko. No obstante, cabe esperar que este viernes esté medianamente recuperado para demostrarle a su escudería que, pese a no haber demostrado tener el nivel para mirar de tú a tú al holandés, defenderá con uñas y dientes la segunda posición ante Alonso, que también va a por todas en Austria.