Esteban Ocon se ha venido muy arriba tras el Gran Premio de Canadá donde terminó octavo. El piloto francés de Alpine se mostró muy contento con su resultado y considera que es uno de los mejores pilotos de la parrilla. Tanto es así que reconoció que si tuviera el mismo coche que Max Verstappen podría estar peleando con él por el título de campeón del mundo de Fórmula 1.

«Seguro. Me veo peleando con Verstappen por un Mundial si tuviéramos el mismo coche. Ahora Max está haciendo un trabajo increíble, está dominando con el Red Bull», comentó Ocon tras la prueba en el circuito Gilles Villeneuve. Desde que se subió al podio en el Gran Premio de Mónaco junto a Alonso y Verstappen, el piloto galo se ha llenado de moral y ya se ve peleando por el campeonato del mundo con el actual dominador y líder de la competición si tuvieran el mismo monoplaza.

Ocon dejó claro que no importa el nombre del piloto, que su objetivo es luchar por el Mundial y se ve capacitado para ello: «Pero me da igual con el piloto que fuera. Quiero luchar por el campeonato. Siempre he creído en mí mismo. Tenemos un largo camino por delante, pero mi objetivo es ser campeón del mundo, nada más».

Estas declaraciones realizadas a DAZN se producen justo después de que el francés asegurara en la cadena española que siempre ha sido «el líder de Alpine», menospreciando así a todo un bicampeón del mundo de Fórmula 1 como es Fernando Alonso con el que compartió box los últimos dos años. Lo cierto es que a día de hoy el español está tercero del Mundial a nueve puntos de Sergio Pérez, segundo, mientras Ocon va noveno del campeonato con 29 puntos, a ocho de Lance Stroll que es octavo en la clasificación.