El misterioso mensaje de Aston Martin a Fernando Alonso por radio: ¿Podría haber ganado a Verstappen?

La temporada de Aston Martin en el campeonato del mundo de Fórmula 1 puede describirse a estas alturas de temporada con un sobresaliente, en gran medida al funcionamiento del monoplaza pero, por supuesto, principalmente por el rendimiento al volante de Fernando Alonso, el fichaje estrella de la escudería de cara a la campaña 2023. En el GP de Canadá, el piloto español volvió al podio e incluso luchó por una victoria que en todo momento pareció alejada de sus manos pero que pudo haber estado más cerca de lo que se vio en directo.

Max Verstappen, destacado líder de un Mundial en el que Fernando Alonso marcha segundo, se llevó el triunfo en la carrera disputada en el Circuito Gilles Villeneuve, pero por momentos dio la sensación de que Alonso podía acercarse al Red Bull del holandés, quien, eso sí, tenía una marcha más en el grueso del recorrido del GP de Canadá de F1. Sin embargo, una reacción a través de la radio de Aston Martin ha hecho saltar las alarmas, ya que dejó la sensación de que Fernando podía ir a más, hasta el punto de haber peleado el triunfo a Verstappen en pista.

Alonso tuvo que parar en boxes algo antes de lo previsto, como consecuencia de la parada de Max Verstappen durante la carrera. La táctica parecía ser alargar más este pit stop, pero la decisión de Red Bull derivó en un calco para la de Aston Martin. En ese momento, Fernando y su escudería no disponían de un neumático medio nuevo, que era el que mejor funcionaba para las condiciones de pista del Circuito Gilles Villeneuve del Gran Premio de Canadá, algo que sí tenía Verstappen y que le daba un elemento diferencial para imponer su ritmo sobre el trazado.

El sistema de combustible del Aston Martin de Fernando Alonso tampoco estaba funcionando como debería para otorgar al monoplaza la fiabilidad deseada, por lo que desde el equipo se le pidió al asturiano que realizara la técnica denominada como ‘lift and coast’, levantando antes del final de recta el acelerador para un consumo menor de gasolina. Esto, por supuesto, empeoró los tiempos de Alonso, haciendo que Verstappen circulara más o menos tranquilo hacia una nueva victoria en el Campeonato del Mundo.

Polémica con la radio de Fernando Alonso

Una vez finalizada la carrera, desde la radio de Aston Martin se felicitó a Fernando por su segundo puesto, aunque el mensaje dejó también lugar para la polémica. «Buen trabajo, colega. Sabemos que has tenido un pequeño problema, pero has hecho un gran trabajo. Piensa que sin ese problema Verstappen habría…», pareció disculparse un miembro del equipo británico. «Lo sé, lo sé. No quería decir nada», interrumpió Alonso, cómplice con su ingeniero.

Alonso, pese a este pequeño lapsus que da lugar a la incertidumbre, felicitó a los trabajadores de la escudería por un nuevo podio en el Mundial, sólo por detrás del todopoderoso Verstappen. «Bien hecho, chicos. Estoy contento. Estoy contento. Lo hemos dado todo otra vez. Geniales pit stops», confirmó Fernando, quien cada vez se acerca más a la 33.