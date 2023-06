Así son los mecánicos de Aston Martin: quién es quién dentro del equipo de Fernando Alonso

Fernando Alonso ha conseguido crear el ambiente que buscaba en Aston Martin. Cuando la escudería británica convenció al piloto asturiano de que fichara con ellos, Alonso solicitaba un coche competitivo, que a la vista está que lo han logrado, pero también un equipo de su máxima confianza, que favoreciera un carácter especial dentro de la Fórmula 1 para luchar por el sueño de volver a verse competitivo. Fernando, con unos mecánicos que lideran la fila, cuenta, por fin, con un grupo de garantías en el que todos van a una a luchar por el objetivo.

En Aston Martin van todos a una, pero dentro del equipo de Fernando Alonso destacan dos personas, los dos mecánicos que mayor confianza inspiran al piloto español y que, para colmo, se han convertido en un auténtico reclamo en las redes sociales por su forma de ser y su icónico pelo de color rojizo. Los pelirrojos Matt Watson y Mikey Brown son los hombres de Alonso en una misión hacia la ansiada victoria 33.

Comenzando por lo de delante, Matt Watson se ha convertido en un principal e imprescindible apoyo para Fernando Alonso tanto en el plano profesional como en el personal. El mecánico británico es el número dos de la parte delantera del monoplaza del asturiano y es también una estrella de Internet gracias a su desparpajo y varias instantáneas en las que comparte plano con el propio Alonso.

Los comentarios e incluso los memes sobre Watson se suceden dentro y sobre todo, fuera del equipo Aston Martin, hasta el punto de convertir al británico en una especie de amuleto para Fernando Alonso, en su mejor año en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 en los últimos años.

Para conocer mejor a Matt Watson hay que ir a sus redes sociales, aunque en estas no podremos entrar de no ser parte de su círculo más cercano. No tiene cuenta en Instagram pero el mecánico sí presume de una, privada, en la que le siguen, entre otros, Lance Stroll, Esteban Ocon o el perfil oficial de su escudería, Aston Martin. Natural de Inglaterra, Matt reside en los alrededores de la localidad de Northampton y forma parte del equipo desde 2015, cuando se enroló como ayudante en el entonces denominado Force India.

En 2017, Matt dio el salto al puesto de mecánico junior para el montaje de los monoplazas, para acto seguido colocarse en su vertiente actual, como número dos en la escala de responsabilidad en la parte delantera de los coches. Tres años y medio después, ya con una escudería con denominación Aston Martin, gracias a Lawrence Stroll.

El mecánico jefe de Fernando Alonso

Matt Watson es sólo una de las dos patas de la dupla de mecánicos de confianza de Fernando Alonso, denominados en las redes sociales como los ‘zanahorios’ o los ‘pelirojos’, de forma cariñosa debido al color de pelo de ambos. El otro mecánico fiel a Alonso es Mikey Brown, quien comparte la pasión por Fernando y por la Fórmula 1 que tiene Watson. Este trabajador de Aston Martin comenzó en el automovilismo en carreras de resistencia como las WEC y las European Le Mans Series.

Fichado en la etapa de Force India, más tarde siguió la progresión del equipo hacia la denominación de Racing Point y por último a Aston Martin, donde se encontró con Fernando Alonso como director del equipo de mecánicos del asturiano y parte importantísima en la confianza del bicampeón del mundo de Fórmula 1.