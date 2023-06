Menos de 10 segundos. Concretamente, 9 segundos y 570 milésimas. Ese es el escaso margen que separó a Fernando Alonso de Max Verstappen en la línea de meta del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. Aston Martin sigue recortando distancias con Red Bull, pero la presa todavía no está a tiro. En Montreal, el piloto español sufrió un inesperado contratiempo que le impidió ir más allá en su búsqueda de la ansiada victoria 33 y su jefe Mike Krack no dudó en revelar lo ocurrido.

Nada más acabar la carrera en segunda posición y sumar su sexto de la temporada en ocho pruebas, Alonso reconoció que le habían pedido prudencia por la radio del equipo que no forzara su coche para evitar males mayores, pero también que desconocía la naturaleza exacta del problema al que se enfrentaba.

«No sé lo que ha sido, no me la han dicho, supongo que para no preocuparme. El coche se sentía bien, pero he seguido las instrucciones. Espero que eso signifique que tenemos más ritmo y que en la próxima carrera podamos apretar más a Max», resumió el asturiano tras igualar su mejor resultado del año, el segundo cajón al que ya había subido tres semanas antes en Mónaco.

En ese momento, todas las miradas se volvieron a Krack, quien arrojó luz sobre lo ocurrido con el bólido verde de Alonso. «Pensamos que teníamos un problema con el sistema de combustible, pero tampoco estábamos seguros y al final no se materializó. Como precaución, le dijimos a Fernando que lo mejor era ahorrar algo de combustible. Puedes elegir entre no terminar o llegar con un poco más de combustible, así que queríamos estar seguros», detalló.

La bola de cristal de Mercedes

Además, el jefe de Aston Martin se tomó con sarcasmo los mensajes de radio que Mercedes le transmitió a Hamilton, en los que se decía que Alonso parecía estar sufriendo problemas con los frenos. «Me sorprendió escuchar esos comentarios. Nos miramos entre nosotros y dijimos: ‘¡Saben más sobre nuestro coche que nosotros! Deberíamos hablar con todos los ingenieros de Mercedes. Pero no, no tuvimos ningún problema con los frenos», aclaró.