El único campeón del mundo de Fórmula 1 que defiende a Fernando Alonso por delante de Max Verstappen

Fernando Alonso es considerado por muchos el mejor piloto de la historia. A sus 40 años, el español está viviendo una segunda juventud en la Fórmula 1 y está volviendo a disfrutar encima de un monoplaza de la mano de Aston Martin pero no es suficiente para batir a Max Verstappen. El neerlandés y Red Bull siguen estando a años luz del resto, aunque Jenson Button, campeón del mundo en 2009, se decanta por el asturiano antes que por el líder del Mundial.

El piloto británico coincidió con Fernando Alonso durante las temporadas 2015 y 2016 en el equipo McLaren Honda. Esos fueron los dos últimos años de Button en la Fórmula 1 antes de emprender nuevos retos sobre cuatro ruedas en el Mundial de Resistencia, donde corrió las 24 horas de Le Mans en 2018 y también este año, y el Campeonato Super GT japonés. Button ya sabía lo que era ganar el Mundial de F1 tras hacerlo con Brawn GP en 2009, un año en el que no tuvo rival, y buscó nuevas aventuras lejos de la Fórmula 1.

Ahora, tras competir el pasado fin de semana en la mítica carrera celebrada en el circuito de Le Mans, el piloto británico se deshizo en elogios hacia Fernando Alonso por delante de Max Verstappen, actual dominador del Mundial de Fórmula 1: «Fernando ha hecho un trabajo fenomenal. Dejó la Fórmula 1 y vino a correr en Le Mans y Daytona, ganó ambas y luego volvió a ganar Le Mans. No creo que su rendimiento haya disminuido a los 40. Es muy posible que Max Verstappen pase a los libros como el mejor, pero me gusta la idea de que no puedes ser el mejor piloto del mundo si no has salido de la Fórmula 1».

A finales de 2018, Alonso decidió buscar nuevos retos lejos de la F1 y corrió el Mundial de Resistencia la siguiente campaña. Venía de haber ganado las 24 horas de Le Mans en 2018 tras probar suerte en las 500 millas de Indianápolis. En 2019 compitió de la mano de Toyota Gazoo Racing en el Mundial de Resistencia donde se proclamó campeón ganando, entre otras, las 24 horas de Le Mans por segundo año y las 24 horas de Daytona.