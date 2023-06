Fernando Alonso manda un aviso a Verstappen

Hace tiempo que dejó de ser un secreto que Fernando Alonso y Max Verstappen son uña y carne. Ambos pilotos, pese a la gran rivalidad que existe entre ellos, se han hermanado a lo largo del tramo inicial de este Mundial de Fórmula 1, y no tienen problema en dedicarse palabras de admiración mutua. Aun así, el asturiano alertó al de Red Bull sobre lo fugaz que puede llegar a ser el éxito en este deporte.

Actualmente, el holandés ya ha sido campeón del mundo en dos ocasiones, las mismas que Alonso (2005 y 2006). Es por ello que el piloto español de Aston Martin le recomendó no relajarse al verse tan superior respecto al resto de competidores. «No hay garantías. Cuando yo gané dos campeonatos, pensé que ganaría algunos más y que tendría muchas victorias. Así que Verstappen no puede relajarse, porque las cosas pueden cambiar rápidamente», señaló el asturiano.

«Hasta que cambien las regulaciones en 2026, Red Bull luchará por los títulos, por lo que habrá muchas posibilidades de que Verstappen siga ganando carreras. Es joven, el calendario es más largo que nunca y con 24 oportunidades de ganar cada año puede romper récords», pronosticó Alonso.

Además, el asturiano añadió a un viejo candidato en sus quinielas por los títulos de los próximos años. «Hamilton estará en la contienda por el octavo título. No sé si será el próximo año o en el futuro, pero tendrá otra oportunidad para ganar, eso seguro. Siempre está ahí. Mercedes es un equipo muy fuerte, Lewis es un piloto muy fuerte y uno no olvida cómo pilotar de una temporada a otra», indicó en declaraciones recogidas por la agencia Associated Press.

Alonso también elogió el trabajo y la consistencia que ha tenido el piloto británico durante las primeras carreras del Mundial. «El Mercedes no ha sido fácil de conducir, no era un coche rápido, pero todos los fines de semana hemos visto que Hamilton siempre está ahí: cuarto, quinto, cuarto… Ha estado conduciendo por encima del coche», afirmó.