Sainz: «Red Bull y Mercedes estaban en otra liga»

Carlos Sainz se pronunció después de la quinta posición lograda en el GP de España de Fórmula 1. No fue una buena carrera para los pilotos españoles, pero en especial para el madrileño que salía en la segunda posición, pero se vio superado en carrera por los dos Mercedes de Hamilton y Russell y por el Red Bull de Sergio Pérez. Al término del Gran Premio, señaló lamentó el problema de la degradación de los neumáticos y su frustración por no haber podido rendir mejor en casa, aunque reconoció que fue el mejor fin de semana de la temporada.

No fue su día

«Creo que más que un quinto era muy complicado y eso que lo he dado todo. La gestión de neumáticos para aguantar ese podio, pero Mercedes y Red Bull estaban en otra liga. Quinto puesto que no sabe a mucho por la poca posiblidad de defender, pero sé que cuando llegue a casa esta noche no se podrá haber hecho nada».

Carrera

«Estoy cansado, porque llevo 45 minutos haciendo entrevistas… Estoy bien físicamente, pero un poco frustrado porque en casa apetece lucirte y si toca una carrera a la defensiva, defenderte bien y no he podido. No he podido luchar ese podio, atacar un poco en la salida y no ha podido ser».

Neumáticos

«Las cinco primeras vueltas de carrera las he hecho pisando huevos. En la vuelta 10 he intentado apretar con Hamilton detrás y a la que lo he hecho he ido hacia atrás. Ha sido la primera indicación de que iba a ser un día malo. No he apretado todo lo que he podido apretar y aún así he degradado mucho. Se me ha hecho larga la carrera».

Degradación

«En el último stint iba mejor, pero el primero ha sido un desastre. El segundo ha sido también muy largo. Pero tenemos mucha inconsistencia, con stints decentes y otros dramáticos, en los que no sabemos qué pasa, no sabes por dónde te sale el coche o el neumático. Uno puede ir muy rápido, el otro sufre…».

¿Cómo se entiende?

«En eso nos centramos, en entender qué pasa con los neumáticos, con la degradación. En curvas rápidas se nos mueve mucho. Barcelona es un circuito difícil para nosotros porque tiene muchas curvas rápidas. Ayer sabíamos que iba a ser difícil, al ver el ritmo de Mercedes. Es mi mejor fin de semana del año, pero…».