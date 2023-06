La inverosímil teoría que puede llevar a Álex Palou a fichar por Red Bull

Max Verstappen está liderando el mundial de la Fórmula 1 a su antojo. El bicampeón aventaja a Checo Pérez y Fernando Alonso en 69 y 78 puntos respectivamente. Es precisamente su compañero de escudería el que está a una gran diferencia, tanto en la clasificación como en rendimiento y sensaciones. Por ello, desde la IndyCar instan a los jefes de Red Bull a que Álex Palou sea el compañero del piloto holandés.

Stefan Wilson, piloto de IndyCar del equipo Dreyer & Reinbold, ha elogiado a Álex Palou por sus grandes actuaciones en esta competición del automovilismo: «Lo que está haciendo Álex Palou en la IndyCar ahora mismo es impresionante. Sería muy interesante cambiarlo al segundo Red Bull y ver qué podría hacer en la Fórmula 1».

Además, Wilson incide y va más allá sobre el estado actual del piloto español, quien realizó recientemente una espectacular carrera en las 500 Millas de Indianápolis donde quedó en cuarta posición. «Está en el Top 5 de mejores pilotos del mundo ahora mismo, no hay duda sobre ello. Posiblemente, en el Top 3», comentó en redes sociales.

Y es que Checo Pérez está muy lejos de su mejor nivel. El año pasado y el anterior, el mexicano ayudó a Max Verstappen en la consecución de sus dos títulos mundiales, pero este año no lo está logrando. Tuvo un papel importantísimo dentro del equipo, pero este pobre inicio de temporada ha despertado los rumores dentro del ‘paddock’ de la Fórmula 1 e, incluso, dentro del garaje de Red Bull. En los últimas semanas, donde no ha tenido grandes actuaciones y quedando muy por debajo de las expectativas, ha sonado Daniel Ricciardo como posible sustituto de forma inmediata.

What @AlexPalou is doing in #IndyCar right now is so impressive. It would be so interesting to switch him into that 2nd RedBull and see what he could do in #F1

— Stefan Wilson (@stef_wilson) June 18, 2023