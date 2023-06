El ataque furibundo de Toto Wolff a Fernando Alonso: «Es un poco dramático»

Toto Wolff habló sobre el incidente que tuvo Fernando Alonso con Lewis Hamilton a la salida de boxes en el GP de Canadá de Fórmula 1. Una mala parada del británico hizo que el de Aston Martin estuviera muy cerca de chocar con él en el pit. Ahora, el director de Mercedes ha acusado al español de ser «un poco dramático», puesto que considera que exageró la situación en busca de una sanción para Hamilton.

Con el Safety Car provocado por Russell, los pilotos se lanzaron a lo loco a hacer sus paradas. Hamilton y Alonso entraron a la vez, pero la parada del asturiano fue un segundo más rápida. Se quedó a punto de adelantarle, pero a la que pasó por delante del garaje de Mercedes, se encontró de forma brusca con el inglés. El español tuvo que hacer un giro para evitar la colisión, algo que no se cree Wolff que fuera del todo así.

El director de Mercedes ha sido claro. Toto Wolff considera que Fernando Alonso exageró la situación. «Fue un poco dramático. Sacudir un poco la dirección y tocar un poco los frenos. Es bueno en eso, los gritos de ‘casi lo golpeo’… un poco de drama», ha señalado sobre el incidente.

Sin embargo, para Alonso no fue ningún problema no poder adelantarle en el pit lane. Unas vueltas después, el buen ritmo del asturiano, le llevó a aprovechar su velocidad para lanzarse en la recta. Con el DRS activado, Alonso se deshizo sin problemas del que fuera su compañero y trató de irse a por Verstappen, aunque no fue posible darle caza.

A pesar de las quejas del piloto de Aston Martin, acabó en segunda posición sin apenas sufrir durante la carrera. El único problema fue ese incidente que pudo haberle puesto fin a su fin de semana antes de lo previsto.