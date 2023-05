El increíble accidente que dejó a Álex Palou sin ganar las 500 millas de Indianápolis

Álex Palou vio todas sus opciones de ganar las 500 millas de Indianápolis anuladas tras un accidente en el que el holandés Rinus VeeKay se lo llevó puesto a la salida de boxes. El piloto catalán, que salía desde la pole, no pudo continuar compitiendo en la prueba más icónica del automovilismo estadounidense tras un incidente donde la mala suerte se cebó con él. El holandés, que sí pudo continuar sin problemas, perdió el control de su coche y le estampo contra el muro.

NO. NO. NO. NO. 😰

Veekay pierde el control y se estrella contra Palou en la salida de boxes. #IndyMovistarPlus. pic.twitter.com/YUqorzfrYU

— F1 en Movistar Plus+ (@movistar_F1) May 28, 2023