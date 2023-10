Unai Simón vuelve a atizar a Tebas por las cámaras: «Un día se van a meter en el baño a ver qué hago»

Unai Simón ha vuelto a cargar contra Javier Tebas por la decisión de meter cámaras en los vestuarios antes de los partidos. Ya se había quejado con anterioridad y, ahora, ha vuelto a dejar clara su postura. Una medida contra la que se ha rebelado el Real Madrid, pero que el resto de clubes permiten. No así sus entrenadores o jugadores. El portero de la selección española ha señalado que «algún día se van a meter dentro del baño a ver lo que hago».

Las palabras del jugador del Athletic llegan después de varias críticas por parte de varios entrenadores y futbolistas, que tampoco ven con buenos ojos la idea de que las cámaras puedan captar los instantes previos a que salten al terreno de juego. De hecho, él fue uno de los primeros en rajar contra el invento. Esos momentos son considerados por muchos como íntimos y de conjura, por lo que no se sienten del todo cómodos ante la presencia de más personas captando lo que está sucediendo.

En el caso del internacional, ha señalado que lo que le guste o no, no importa. «Qué más da lo que a mí no me gusta en el fútbol profesional si se van a seguir haciendo las cosas», ha señalado Simón. El guardameta ha revelado que él «pondría límite en algunas cosas» a pesar de que «se puede generar más dinero» con ideas como la de meter las cámaras en el vestuario.

«Somos unos mandados y si dicen que hay que meter cámaras, pues se meten. No me siento cómodo. Algún día se van a meter dentro del baño a ver lo qué hago. Habrá a gente que le interese», ha confesado Unai Simón al ser preguntado al respecto, en la rueda de prensa previa al partido que medirá a España ante Noruega en Oslo, donde la selección se jugará la clasificación para la Eurocopa 2024.

No es la primera vez que se muestra en contra. Después del primer partido de Liga del Athletic, que les midió en San Mamés al Real Madrid, el portero no dudó en atacar la nueva medida de la competición. «El vestuario yo lo he vivido como algo personal, privado, para nosotros. Al salir, necesitas tus rituales, concentración… y ver cámaras que te están grabando a mí no me gusta y no me siento cómodo. Es nuestro momento sagrado y alguien lo está invadiendo», señaló.

Las cámaras molestan

Las palabras contra la presencia de las cámaras de Unai Simón llegan después de que Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, fuese también muy crítico. De hecho, comparó lo que hace la Liga con la Kings League, a la que Javier Tebas ha llegado a denominar «circo». En su momento, el mexicano apuntó que «no todo vale con dinero» y que «hay que priorizar cosas». «Antes nuestro ejemplo era la Premier League. Todo lo que hacían lo queríamos hacer. Ahora parece que queremos hacer lo que hace la Kings League», apuntó.

La medida implantada por la Liga esta temporada está siendo cumplida por todos los clubes menos por el Real Madrid. Desde el conjunto blanco consideran que esos derechos no pertenecen a la competición y que no tienen por qué explotar ese momento antes de que los futbolistas salten al terreno de juego, por lo que no permiten la entrada de las cámaras de la competición al vestuario.