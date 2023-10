Tebas no descarta abrir expediente por la palanca del Barça con Roures después de haberla avalado

Días atrás era claro y confiado Javier Tebas, presidente de La Liga, afirmando que habían aplicado «de forma escrupulosa la normativa vigente» con las palancas del FC Barcelona tras saltar la polémica por las declaraciones de Jaume Roures en las que dejaba caer, con más o menos claridad, que había logrando entre él y el Barça engañar a la patronal: un timo en toda regla. Tebas, en un acto este martes, no descarta ahora abrir un expediente al club culé por estas palancas que Roures avaló.

El máximo dirigente de La Liga se explicaba así sobre las palancas, matizando la afirmación que hizo días atrás. «Lo primero que hay que ver es que el Barcelona, tanto Orpheus como Socios.com, ante notario, ante escritura pública, se comprometen a una operación que si no recuerdo mal era 20 millones y luego en junio otro pago. Pero en documento público, ante notario. Nosotros fuera de eso no tenemos más. Pero es que además la compañía auditoria del Barcelona comprueba que eso es así también», expresaba Tebas, recalcando que los documentos que poseían eran correctos, ante notario, una transacción que había sido «autorizada por los socios» previamente.

Pero las dudas de Tebas surgen ante la posibilidad de que el Barça y Roures hayan mentido ante notario: «Nosotros esos son los documentos que tenemos en agosto de 2022. Y nosotros no podemos evaluar si el Barcelona, Orpheus o el señor Roures mienten ante un notario. Como vamos a decir antes…».

Y es que Tebas está esperando a que la auditoría tome partido, evalúe y mida la veracidad de los acuerdos, para tomar medidas: «Después, lo que sabemos es que en junio de 2023 no pagó Mediapro y Socios.com. Y después ha habido terceras compañías, que hemos vivido todo el verano, pero que no han resuelto la situación que había en esa operación. Y no hay más. Veremos qué dice ahora el informe de la auditoría. Evidentemente si se acredita que hay un engaño en todo esto, pues se abrirá un expediente disciplinario. Pero por el momento no hay…».

Sobre las palabras de Roures, Tebas es cauto y esquivo por el momento: «Habrá que ver si se refería a acuerdos posteriores a junio, o a acuerdos… Esas cuestiones habrá que saberlas, pero estará en el informe de la auditoría que veremos del Barcelona, que tendrá que presentar en breve ante sus socios y a la vez lo presentan ante LaLiga».

El aval de Laporta

Cabe recordar en toda esta historia que tanto Orpheus como Socios.com no llegaron a abonar los 60 millones de euros que tenían que abonar al Barça y el club acabó revendiendo su parte a un fondo alemán que cubrió parte de esa carencia, aunque no al completo. Fue un aval de Joan Laporta por valor de 20 millones de euros lo que permitió al Barça inscribir a todos sus jugadores sobre la bocina.

El quid de la cuestión está en que el club declaró como ingresos los 60 millones de euros que nunca llegaron en tiempo y forma. Aunque, en el comunicado que ofreció La Liga al respecto, mencionó lo siguiente: «Cabe recordar que en aplicación de dicha normativa, y nada más tener conocimiento de que no se había satisfecho el pago de una parte del precio fijado, La Liga procedió a reducir la capacidad de inscripción de jugadores del club, que sigue reducida a día de hoy».