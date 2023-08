La brutal rajada de Unai Simón contra el último invento de Tebas

Unai Simón ha mostrado su descontento con las nuevas innovaciones que la Liga está llevando a cabo en las retransmisiones. «El vestuario yo siempre lo he vivido como algo personal, privado, para nosotros. Cuando sales a un partido, uno necesita rituales, concentración, tener al lado a gente con la que te sientes cómodo. Ver cámaras que te están grabando cómo te pones las espinilleras o atando las botas, que igual no quieres que se entere nadie. O estás rezando a un santo, ¡yo qué sé!», aseguró.

«A mí no me gusta, no me siento cómodo. Me parece que es nuestro momento sagrado y siento que alguien lo está invadiendo», añadió. «Los jugadores tenemos muchas manías que no queremos que salgan a la luz», confesó.

No obstante, asume estos cambios con resignación: «El fútbol lógicamente es un show para los aficionados. Entiendo que la gente quiera ver partidos continuamente, pero no tenemos que olvidar que no somos máquinas. Somos humanos y tenemos límites, sufrimos. Últimamente, se está viendo que hay más lesiones complicadas y yo creo que habría que mirarlo. No soy yo quien toma estas decisiones, yo soy un mandado. Es mucha carga en una temporada, pero yo tengo que jugar los partidos que me digan».