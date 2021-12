La UEFA ha decidido repetir el sorteo de octavos de final de la Champions League tras los tres errores flagrantes que tuvieron en los emparejamientos. El organismo dirigido por Ceferin ha admitido su error y en un comunicado en Twitter aseguró que hubo un error informático que perjudicó al Atlético de Madrid y al Villarreal.

«Tras un problema técnico con el software de un proveedor de servicios externo que instruye a los árbitros sobre qué equipos son elegibles para jugar entre sí, se produjo un error material en el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League. Como resultado de esto, el sorteo ha sido declarado nulo y se volverá a hacer por completo a las 15:00», dijo la organización.

La UEFA se equivocó poniendo al Manchester United como rival del Villarreal cuando no le podía tocar al haber estado juntos en el mismo grupo. Posteriormente, la UEFA puso la bola del Liverpool en el bombo del Atlético cuando ambos clubes no se podían enfrentar por la misma norma y además no puso la del United en ese sorteo quitándole a los rojiblancos un rival.