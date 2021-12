Los servicios jurídicos del Atlético de Madrid han presentado una queja a la UEFA tras el sorteo de los octavos de final de la Champions y esperan que varios clubes más se unan a sus peticiones. Los rojiblancos consideran que el sorteo es nulo después de tres errores flagrantes a la hora de colocar las bolas.

La UEFA se equivocó poniendo al Manchester United como rival del Villarreal cuando no le podía tocar al haber estado juntos en el mismo grupo. Posteriormente, la UEFA puso la bola del Liverpool en el bombo del Atlético cuando ambos clubes no se podían enfrentar por la misma norma y además no puso la del United en ese sorteo quitándole a los rojiblancos un rival.

Así las cosas, la UEFA está decidiendo en estos momentos si repite el sorteo, visto las quejas de los clubes y las irregularidades manifiestas. Hay que ver si el Real Madrid, que fue el primero en salir y verse emparejado con el Benfica, se ve afectado por la repetición del sorteo.

Ceferin y su organización se enfrentan a un momento clave para la organización con la cuestión de la Superliga de fondo. La UEFA ha fallado flagrantemente con un sorteo que han hecho en decenas de ocasiones y que no tiene precedentes históricos.