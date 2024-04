La UEFA deja a Movistar sin entrevistas tras el PSG-Barça por los comentarios del ‘Mono’ Burgos

La UEFA, el Barcelona y el PSG castigaron a Movistar Plus sin entrevistas tras el choque disputado en el Parque de los Príncipes con motivo de la ida de los cuartos de final de la Champions League después del lamentable comentario del Mono Burgos sobre Lamine Yamal en la previa del partido.

Tras el final del partido, donde el Barcelona le ganó al PSG con remontada (2-3) gracias a un doblete brillante de Raphinha y un cabezazo final de Christensen en una mala salida de Donnarumma, Ricardo Sierra comunicó que no había entrevistas para Movistar Plus.

«Muchos espectadores estaban esperando entrevistas tras el partido, pero nos ha notificado el Barcelona, el PSG y la UEFA que a Movistar Plus no nos iban a dar ninguna entrevista por parte de los dos clubes por un desafortunado comentario que se ha producido desde el plató. Desde aquí pedimos disculpas y desde el plató también tendremos que hacerlo, porque hemos estado desafortunados», señaló Ricardo Sierra desde la zona mixta del Parque de los Príncipes.

En ese momento fue el Mono Burgos el que tomó la palabra desde el plató de Movistar Plus para pedir perdón por su lamentable comentario: «Fue un comentario sin tratar de herir a nadie. Ojalá pueda tener esa habilidad con los pies. Pido disculpas si alguien se sintió ofendido. Uno a veces hace una humorada y te metes en problema. En esta época te tienes que adaptar a todo y en eso estamos».

El partido entre PSG y Barcelona dejó un comentario en su previa más que indignante del Mono Burgos sobre Lamine Yamal. Mientras que en la retransmisión se veía, antes del partido, al internacional español haciendo malabarismos con el balón, el que fuera portero del Atlético de Madrid y segundo de Simeone durante los primeros años del argentino en el banquillo rojiblanco hizo un comentario totalmente fuera de lugar. «Si no le va bien, termina en un semáforo», indicaba Burgos sobre la joven perla del Barcelona y de la selección española.

Todo esto sucedió justo antes de que comenzara el partido, cuando los futbolistas del Barcelona se retiraban al túnel de vestuarios tras el calentamiento. Fue entonces cuando las cámaras mostraban a Lamine Yamal dando toques con el balón y, mientras los tertulianos de Movistar alababan las cualidades técnicas de la joven promesa culé, el Mono Burgos realizaba un comentario nada acertado.

El ex portero señaló que, en el caso de que Lamine Yamal no triunfe como futbolista, podría acabar «en un semáforo». Algo que no pasó desapercibido en las redes, donde rápidamente se viralizó el vídeo en el que Burgos habla sobre el internacional español y donde realizó un comentario que levantó mucha polémica y que tampoco pasó desapercibido para sus compañeros en el plató. Lo que no se imaginaba el Mono Burgos es que estas desafortunadas palabras iban a terminar en un castigo para Movistar sin entrevistas personalizadas tras el PSG-Barcelona donde la entidad azulgrana se llevó un 2-3 para la vuelta en estos cuartos de final.