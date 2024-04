Indignante comentario del Mono Burgos sobre Lamine Yamal: «Si no le va bien termina en un semáforo»

El partido entre PSG y Barcelona dejó un comentario más que indignante del Mono Burgos sobre Lamine Yamal. Mientras que en la retransmisión se veía, antes del partido, al internacional español haciendo malabarismos con el balón, el que fuera portero del Atlético de Madrid y segundo de Simeone durante los primeros años del argentino en el banquillo rojiblanco hacía un comentario totalmente fuera de lugar. «Si no le va bien, termina en un semáforo», indicaba Burgos.

Todo esto sucedió justo antes de que comenzara el partido, cuando los futbolistas del Barcelona se retiraban al túnel de vestuarios tras el calentamiento. Fue entonces cuando las cámaras mostraban a Lamine Yamal dando toques con el balón y, mientras los tertulianos de Movistar alababan las cualidades técnicas de la joven promesa culé, el Mono Burgos realizaba un comentario nada acertado.

El ex portero señaló que, en el caso de que Yamal no triunfe como futbolista, podría acabar «en un semáforo». Algo que no pasó desapercibido en las redes, donde rápidamente se viralizó el vídeo en el que Burgos habla sobre el internacional español y donde realizó un comentario que levantó mucha polémica y que tampoco pasó desapercibido para sus compañeros en el plató.

Lamine Yamal jugaba sus primeros cuartos de final de la Champions League. El futbolista del Barça fue de la partida en el equipo de Xavi Hernández, aunque no estuvo tan acertado como en otros encuentros. El atacante azulgrana no puso en tantos aprietos a la defensa parisina, como suele poner normalmente a sus rivales. De hecho, en una jugada propicia para que el Barça marcara, optó por el golpeo, que se fue muy lejos, en lugar de darle el balón a un Lewandowski que estaba prácticamente solo.

El comentario del Mono Burgos sobre Yamal

En un día en el que Raphinha brilló, el brasileño se intercambió los papeles con el español, que fue quien pasó en esta ocasión desapercibido en el Parque de los Príncipes. De hecho, Xavi Hernández le quitó en el minuto 60 de partido, dando entrada a Joao Félix en su lugar. También entró Pedri, que en un momento en el que el conjunto barcelonista necesitaba darle un vuelco a la situación, apareció tras su lesión para posibilitar el empate a dos.

Lamine Yamal ha dado un paso al frente en un momento en el que el Barcelona necesitaba que apareciese un futbolista al que aferrarse. Un futbolista que, pese a su juventud, han derribado la puerta del primer equipo y que les ha permitido incluso ser importantes en la selección. El delantero español, a sus 16 años, ya es indiscutible en el esquema de Xavi Hernández. Sus goles, asistencias, regates y buen fútbol le han situado en la primera plana del ataque azulgrana junto a Lewandowski.

No sólo con el Barcelona ha tirado abajo la puerta, sino que también se ha convertido en importante en los planes de Luis de la Fuente con España. El delantero es internacional absoluto y una de las piezas clave en el esquema, donde forma una dupla letal junto a Nico Williams por los costados.