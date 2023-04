Tuchel debuta con el Bayern goleando al Dortmund

La era de Thomas Tuchel en el Bayern no ha podido empezar mejor. El primer partido del técnico al frente del banquillo bávaro no podía ser más exigente, puesto que disputaban el Clásico germano contra el Borussia Dortmund. Gran parte de las opciones de poder ganar la Bundesliga para los de Múnich pasaban por lo que sucediera en el encuentro y no defraudaron, goleando a su máximo rival por 4-2 y recuperando el liderato que, según la versión oficial, le costó el puesto a Nagelsmann.

En 10 minutos resolvieron el encuentro disputado en el Allianz. El partido comenzó con un fallo clamoroso del portero del Dortmund. Kobel salía del área a despejar un balón y le pegaba una patada al aire, provocando que el Bayern se adelantara en el 13′ al entrar directamente en su portería. Un error del que ya no se recuperarían los visitantes, puesto que Müller con un doblete en el 18′ y en el 23′ dejaba visto para sentencia el partido en menos de media hora.

El partido se iría al descanso sin más cambios en el marcador, pero ya en la segunda mitad ampliaría ventajas el Bayern. Coman hacía el cuarto, aunque maquillaría el resultado el Dortmund con los goles de Emre Can desde el punto de penalti y de Malen en el último minuto de un encuentro en el que los muniqueses fueron muy superiores.

La etapa Tuchel en el Allianz comienza despejando cualquier tipo de dudas. El sorprendente despido de Nagelsmann durante el parón fue la culminación de un terremoto que explotó después de la filtración de sus tácticas a la prensa y las declaraciones del ya ex entrenador del Bayern contra su vestuario. Aquel conflicto, unido a la pérdida del liderato en la Liga, llevaron a la directiva a tomar la decisión de cesarle.

Con la llegada de Tuchel, todo parece restablecerse en Múnich. El equipo dio una gran imagen en el Clásico ante el Dortmund, vuelve a lo más alto de la Bundesliga y confirma las grandes sensaciones que ya dejó en Champions ante el PSG, a menos de dos semanas de medirse en los cuartos de final al Manchester City.