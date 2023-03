Los motivos del Bayern para despedir a Naggelsmann

El Bayern de Múnich ha despedido de manera fulminante a Julian Nagelsmann de su banquillo, el cuál ya tiene nuevo inquilino con la llegada de Thomas Tuchel. El jovencísimo entrenador alemán, a sus 35 años, había copado ya los banquillos de Hoffenheim, RB Leipzig y Bayern. El conjunto bávaro era realmente su primera oportunidad de primerísimo nivel, un gran candidato a todo, aunque su timón al frente del transatlántico no salió bien tras menos de dos años en el cargo.

Pero, ¿cuáles son los motivos que han llevado al Bayern de Múnich a destituirlo? La noticia ha causado conmoción en Alemania, principalmente por lo inesperado de su despedido, más en un club de tal paciencia como el bávaro, de ahí que el porqué de su destitución tiene muchas más preguntas en estos momentos que respuestas: vamos a desgranarlas.

La versión oficial del Bayern de Múnich, la que manifiesta en su comunicado oficial, apunta a una cuestión meramente deportiva, resultadista. La decisión de su despido, tomada en consenso por el director general de la entidad, Oliver Kahn, y su director deportivo, Hasan Salihamidzic, estuvo apoyada por el presidente de la entidad, Herbert Hainer.

En sus explicaciones, por ejemplo en palabras de Kahn, explican que se han «dado cuenta de que la calidad de nuestra plantilla se ha mostrado cada vez con menos frecuencia» y que últimamente juegan «cada vez con menos éxito y de forma menos atractiva» y de ahí su reacción. Por su parte, Salihamidzic apunta a que han realizado «un minucioso análisis de la evolución deportiva de nuestro equipo» para tomar esta decisión de liberarle y poner en su lugar a Tuchel.

El Bayern enlazó una racha de 10 victorias consecutivas entre Liga, Copa y Champions antes del parón por el Mundial de Qatar. En su vuelta a la competición en enero, enlazó tres empates consecutivos en Bundesliga, sumó cinco victorias y cosechó dos derrotas para perder el liderato en favor del Borussia Dortmund, que está un punto por encima. Pasaron de ronda en Copa y eliminaron en Europa en octavos al Paris Saint Germain. A tenor de los números, una decisión sorprendente.

Perdió el control del vestuario

Pese a que esta es la versión oficial del Bayern, no deja de ser llamativa la cercanía con lo sucedido dentro del vestuario de Nagelsmann. Hace menos de una semana se hacían públicos unos informes tácticos que el propio entrenador había diseñado para sus jugadores. Estos aparecían publicados en el diario Bild y a él sólo tuvieron acceso su plantilla.

El entrenador compareció en rueda de prensa haciendo público también su malestar por lo sucedido y hablando de que tenía un topo en el vestuario: «Me molesta mucho. La persona que transmite esto perjudica a cada uno de los jugadores, no es el objetivo. ¿Qué busca la persona que transmite esto? ¿Qué espera? No veo cuál puede ser su motivación, más allá de facilitar la tarea al adversario. Los topos son especies protegidas. Cada vez que conduces por el campo ves 80.000 topos y no puedes deshacerte de ellos. Su búsqueda es muy, muy complicada».

Con el paso de los días, puede ser que Nagelsmann haya obtenido una respuesta a la motivación de éste jugador: «Trato de averiguar cuál es el motivo. Para mí siempre es importante poder mirarme en el espejo por la noche, tratar bien a mis jugadores y a mis compañeros entrenadores. Espero que esta persona no pueda mirarse en el espejo porque no es justo».

Esta situación evidencia una clara falta de control del vestuario por parte de Nagelsmann, un jugador que desde dentro le saboteó, aunque se desconoce el motivo real de su acción. Cabe destacar que no es el único altercado que ha tenido el entrenador en los últimos meses ya que también tuvo un encontronazo con Manuel Neuer tras su decisión de destituir a Toni Tapalovic, mítico entrenador de porteros del club con el que compartía una gran amistad Neuer, para colocar en el cargo a Michael Rechner.