Tres puntos innegociables. No hay otra. El Atlético cierra la jornada inaugural de la Liga obligado a ganar al Granada, consciente de que si quiere pelear por el título no se le pueden escapar este tipo de partidos. El último precedente fue un empate a cero hace dos temporadas, pero aún permanece fresca en la memoria la goleada 6-1 del primer encuentro del curso 20-21 en el que el equipo se proclamó campeón de Liga.

El Atlético que va a aparecer esta noche en el césped del Metropolitano será un calco del que se marchó de vacaciones a finales de mayo. Por lo visto ayer en el último entrenamiento sólo Azpilicueta se perfila como novedad en un once en el que no entran ni Soyuncu ni Galán ni los recuperados Lino y Riquelme, aunque sobre todo a estos dos es casi seguro que se les verá en la segunda parte. No así a Joao, que sigue esperando que alguien pique y pueda hacer las maletas cuanto antes.

Arriba Álvaro Morata parece haberle ganado la carrera a Memphis Depay, al que Simeone tiene entre algodones. El técnico argentino le ha pedido 18 goles al delantero y ha recordado que en la jornada inaugural de la pasada temporada marcó dos en Getafe. Quizás por aquello de la superstición le ha preferido al holandés, que ha formado con Griezmann, en las pocas ocasiones en las que se les ha visto juntos, una sociedad muy ilusionante.

El Granada de Paco López, recién ascendido, llega con alguna baja importante, como la del israelí Weissman, lesionado, pero con varias caras nuevas interesantes como Melendo, ex del Espanyol, José Callejón, de vuelta a Primera División tras su sorprendente fichaje por los nazaríes en Segunda, o sobre todo el zurdo albanés Myrto Uzuni, que se hinchó a marcar goles la pasada temporada. Gonzalo Villar, Gumbau y Vallejo, además del antes mencionado Weismann, son los fichajes granadinos para una temporada en la que aspiran a no pasarlo mal.

Pita Pulido Santana, que no se le da mal al Atlético -nunca ha pitado al Granada- y en el VAR estará Prieto Iglesias. La pasada temporada la relación de los rojiblancos con los árbitros fue un verdadero Via Crucis, especialmente en lo relativo a los penaltis. Veremos como arranca el nuevo curso, pero de momento se han mantenido a distancia sospechosos habituales como González Fuertes, los dos Munuera y, como no, el enemigo público número uno del club, Jesús Gil Manzano. Ya habrá tiempo para sufrirlos.

Alineaciones probables:

Atlético: Oblak, Llorente, Azpilicueta, Savic, Hermoso, Carrasco, De Paul, Koke, Lemar, Morata y Griezmann.

Granada: André Ferreira, Ricard Sánchez, Rubio, Ignasi Miquel, Neva, Sergio Ruiz, Gumbau, Petrovic, Melendo, Callejón y Uzuni.

Árbitros: Pulido Santana (campo) y Prieto Iglesias (VAR).

Estadio: Metropolitano (21.30 horas).