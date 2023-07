El tremendo palo de Cañizares a Isco tras fichar por el Betis

El fichaje de Isco Alarcón por el Real Betis ha generado una gran expectación en el fútbol español. El malagueño vuelve a ilusionarse con un nuevo proyecto tras varios meses sin equipo y muchos confían en que recuperará su mejor versión con Pellegrini, con quien ya brilló en el Málaga. Sin embargo, Isco también tiene sus detractores, y uno de ellos parece ser Santi Cañizares.

El ex portero ha analizado la incorporación del jugador andaluz al equipo verdiblanco de una manera un tanto sorprendente, lanzándole públicamente un duro palo: «Yo, honestamente no confío en él porque no me ha dado motivos para hacerlo, es la realidad. Ahora, Pellegrini lo ha tenido en el Málaga, y es de esos que confían en él como Lopetegui, e Isco ha tenido la increíble suerte de que en Primera, en un club magnífico como el Betis esté uno de los que más confía en él».

«Más oportunidades que Isco es imposible, es su último reducto para seguir en la élite. Lo va a dar todo porque moralmente no le queda otra. ¿Será capaz de rendir? Lleva muchísimo sin jugar muy bien al fútbol. A Isco le firman por capricho del entrenador, no por él», añadió el ex guardameta en una tertulia de Radio Marca.

Un mensaje muy diferente al de su nuevo entrenador, Manuel Pellegrini, que confía en recuperar al mejor Isco en el Betis: «Está en plena edad competitiva. Ha tenido un último año convulso por distintos motivos, pero es un jugador que tuvimos en Málaga, tuvo una brillante actuación con nosotros, una carrera en el Real Madrid que demuestra los pocos que pueden jugar allí ocho años. Él lo consiguió por su calidad. Ojalá que sea para él un desafío y podamos recuperar al Isco que estuvo tantos años a altísimo nivel».