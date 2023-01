El tremendo enfado de Nadal con la juez de silla: «Contigo siempre es lo mismo»

El inicio del Open de Australia 2023 no está siendo fácil para Rafa Nadal. El manacorí superó la primera ronda sufriendo ante Jack Draper y las cosas no comenzaron tampoco bien en su segundo encuentro, frente al norteamericano Mackenzie McDonald. En un primer set que empezó con dos breaks en contra, Nadal tuvo que lidiar también con el cronómetro de tiempo entre saque y saque, lo que le provocó un tremendo enfado con la juez de silla del partido, la serbia Marijana Veljovic.

En el descanso inmediato al segundo break de McDonald sobre el saque de Rafa, Nadal tuvo una conversación bastante tensa con la juez de silla del partido, al considerar que el marcador de tiempo entre punto y punto se estaba activando demasiado pronto para el balear, teniendo en cuenta que habitualmente tenía que recorrerse la pista para secarse el sudor con la toalla.

Enfado tremendo de Nadal con la juez de silla 😡 Le da poco margen de tiempo para coger la toalla antes de sacar ⏱#AusOpen #AusOpenEurosport pic.twitter.com/yTJjmMFbPj — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 18, 2023

«Contigo, no puedo ir a por la toalla. Todo el tiempo veo el marcador con cinco, cuatro, tres… contigo es siempre lo mismo», espetaba Nadal en el descanso entre juegos. Sin levantar la voz, pero claramente enfadado, Rafa siguió con la discusión. «A ti eso no te importa. No puedo ir a coger la toalla en ningún momento», contestaba el balear, después de que la juez de silla se disculpara, asegurando que no se había percatado. «La toalla está ahí, en la otra parte de la pista. Intentas entenderlo pero no lo haces», finalizaba, antes de reiniciar el juego en un complicado partido de segunda ronda del Open de Australia.

Segunda discusión con Nadal

Sin embargo, tras la disputa dialéctica, Nadal y Marijana Veljovic continuaron conversando, en este caso con el balear desde el fondo de la pista, y demostrando que la profesionalidad de ambos está por encima de toda discusión. Rafa, pese a su contrariedad por lo sucedido, lo olvidó pronto y pudo centrarse en un partido que había comenzado de forma adversa ante Mackenzie McDonald, pero en el segundo set volvieron los problemas, con una nueva conversación entre ambos de nuevo con el tiempo entre saque y saque como tema.