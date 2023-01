Nadal funde a Draper y supera su primera prueba en el Open de Australia

Costó mucho, como era esperado y como no se pudo saber hasta estar inmersos en el partido, pero Rafa Nadal supera su primer escollo en el Open de Australia y ya está en segunda ronda del primer Grand Slam de la temporada. El tenista español superó a un gran Jack Draper, que aspira a ser algo más que la revelación de la temporada, como sucediera en 2022, y pese a no encontrar grandes sensaciones con regularidad, solventa un complicado debut y va construyendo desde la base su camino en un torneo en el que obligatoriamente debe ir a más. La próxima prueba, el estadounidense Mackenzie McDonald, el miércoles en segunda ronda.

Nadal ganó en cuatro sets (7-5, 2-6, 6-4, 6-1) en un encuentro que se marchó hasta las tres horas y 42 minutos de duración, en una Rod Laver Arena que desde el primer momento entendió que el encuentro era mucho más que una primera ronda de Grand Slam. Draper, pegador pero también muy seguro, puso contra las cuerdas a una leyenda que sin el depósito de confianza lleno, sufrió durante varios tramos pero acabó llevándose el gato al agua a base de tesón, lectura del juego y un físico que marcó la diferencia, con su rival fundido por los calambres.

La primera batalla de Rafael Nadal en la defensa del título del Open de Australia era una trampa de gran calibre, personificada en el número 38 del ranking ATP, un Jack Draper que en su debut en Melbourne seguro que tampoco celebró el cruzarse con el histórico tenista balear nada más empezar. Zurdo, espigado y gran sacador, era la capacidad de resistencia de Draper la que, de florecer, pondría realmente a prueba a un Nadal que llega a Australia inmerso en la peor racha de derrotas de su carrera deportiva.

Como inicio, era importante para el balear atar su servicio y dicho y hecho, Rafa comenzó firme, sin ceder prácticamente puntos en los primeros juegos en los que ponía la pelota en juego. La mala noticia para los intereses de Nadal llegaban desde el otro lado de la pista, con un Draper igualando la apuesta y demostrando que tiene tenis de sobra como para equipararse a los mejores tenistas del planeta sobre pista rápida.

Los juegos pasaban a gran velocidad por su escasez de puntos y en el primer descuido al saque, que fue de Draper, Nadal no pudo aprovecharlo para cerrar de su lado el set. La igualdad iba encaminada a desnivelarse en el tie-break pero el mejor Rafa apareció en el momento inmediatamente previo, para con, esta vez sí, la rotura decisiva, apuntarse el 1-0 en el luminoso de sets.

Crisis de Nadal

Solventado el primer set, todo parecía circular a favor para un gran Nadal. Sin embargo, el tenis es a veces inexplicable y en lugar de aprovechar la inercia ganadora, Rafael se vio inmerso en una crisis a la que colaboró Draper, con un juego espléndido y sin un ápice de flaqueza mental. Los cuatro primeros juegos fueron a parar al británico, que jugaba como un auténtico veterano mientras volaba sobre la pista central del Open de Australia.

Nadal, con apuros visibles en lo tenístico, comenzaba a sumar en un set absolutamente decantado con el parcial inicial. Draper, que ya sólo necesitaba continuidad al saque para poner las tablas en el marcador, cumplía con su cometido y hacía saltar las primeras alarmas en el debut del principal cabeza de serie del cuadro, que se mostraba molesto con su juego y frustrado como ya le ha pasado en algunos de sus últimos partidos.

Nadal aparece en el momento justo

No encontrar la victoria está mermando a Nadal en un tramo de su carrera deportiva en el que está teniendo que acostumbrarse a perder, pero en la primera ronda del Open de Australia y pese a que el protagonista ya había adelantado que no se acababa el mundo, caer no era una opción. Nadal, volviendo a una estrategia de intercambio de derechas –de zurdo– en cruzado para abrir la pista, volvió a ponerse el mono de trabajo sabedor de que necesitaba un par de marchas más para llevarse la victoria.

Encontró colaboración el manacorí en unos problemas físicos de Draper que primero le ayudaron, con un break a favor, y más tarde le descolocaron, ya que la visita del fisio resucitó al inglés, que le devolvía la rotura poniendo las tablas en el luminoso. En un escenario similar al del primer set, aunque esta vez antes de tiempo, Nadal volvía a colocarse con el resto para ganar, en este caso el tercero, y de nuevo saldría triunfador. Lo celebraba el número uno del Open de Australia, que quedaba a sólo un set del triunfo.

Draper se hunde; Nadal gana

En el cuarto set iba a resultar decisivo, como en los anteriores, el inicio. Nadal volvía a ceder su saque, como en el segundo, pero con la lección aprendida, reaccionaría de inmediato para solventar el despiste y poner las tablas en el marcador. La mar estaba calma de nuevo para Rafa, aún fresco con el físico pese a que habían pasado las tres horas de juego. Todo lo contrario para Draper, quien en un intercambio dijo basta, aquejado de unos calambres que no le permitieron seguir compitiendo en un partido que cerraba Nadal con 6-1, poniendo el lazo a una victoria importante en lo tenístico y clave en lo anímico para el español, al que le espera en segunda ronda el estadounidense Mackenzie McDonald.