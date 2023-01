Nadal: «No puedo decir que no estoy mentalmente destrozado porque estaría mintiendo»

Rafa Nadal se despidió del Open de Australia 2023 evitando la retirada tras una lesión que le hizo caer (4-6, 4-6, 5-7) ante Mackenzie McDonald en segunda ronda del primer Grand Slam de la temporada. El tenista balear sufrió un dolor importante en la cadera que le imposibilitó moverse de forma medianamente correcta desde mediado el segundo set de un partido que se le había puesto cuesta arriba, pero en el que contaba con esperanzas de remontar.

Una vez acabado el encuentro, Nadal se despidió del público, que le ovacionó con honores de campeón después del extraordinario esfuerzo que hizo por mantenerse en pista y esquivar la retirada, y se dirigió, minutos después, a la sala de prensa, donde atendió a los medios de comunicación y mostró sus impresiones sobre lo sucedido, confirmando que la lesión es en la cadera y que mentalmente ha sido un golpe muy duro para él.

Sobre la lesión y el momento en el que sucedió, Nadal contaba lo siguiente. «He notado algo en la cadera y se acabó. No puedo decir que no estoy mentalmente destrozado porque estaría mintiendo», reconoció el balear, que tendrá que hacerse más pruebas que diagnostiquen concretamente la dolencia y el tiempo de recuperación que deberá seguir.

Lo que también desveló Nadal es que ya venía arrastrando ciertos problemas en la zona lesionada. «Tengo un problema en la cadera desde hace años y en los últimos tres días he tenido más dolor, pero no me estaba limitando a la hora de jugar. Hay que esperar, hacer más pruebas y ver hasta dónde llega el tema», aseguró ante los medios presentes en Melbourne.

«Son ya muchas lesiones y el vaso se va llenando, estoy cansado. Duele como siempre, pero me dolió más en las semis de Wimbledon, ahí estaba preparado para ganar el torneo. La realidad es que en los últimos tres Grand Slams he sufrido lesiones», completaba Rafa, reflexivo pero también afectado por una caída prematura del Open de Australia, donde defendía título.

Preguntado por el posible tiempo de baja y sus previsiones, Nadal no se mojó y prefiere esperar a las pruebas, aunque desea, lógicamente, estar el menor tiempo posible alejado de las pistas de tenis. «No soy pesimista ni optimista, ahora mismo soy cauto, hay que esperar a ver qué dicen los médicos. No queda otra que aceptar las cosas como vienen, nunca he hecho locuras por querer volver antes de tiempo. Ojalá que no sea largo, sólo pido eso».