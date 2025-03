Topuria reafirma su apuesta: «Habría llegado antes a la UFC si WOW hubiera existido en mi época»

La ilusión pudo con la lluvia. La madrileña calle de Fuencarral fue un borboteo de aficionados citados en las puertas de los Cines Cinesa Proyecciones para conocer de cerca a los protagonistas de WOW 17. La luces de la sala se fueron apagados para dar paso a luchadores que brillan con luz propia. Hecher Sosa, Miguel Ángel Colombo Lozano, Theo Bashford, Hanna Plmqvist, Umakhan Ibragimov e Isabel Calvo. Todos ellos acompañados y moderados por Ilia Topuria.

Inmejorable director de orquesta para la función. El Matador se emocionó cuando pronunció las primeras palabras. «Son los nervios», aseguraba mientras un sentimiento de gratificación recorría su cuerpo. Topuria es accionista de WOW, promotora de las MMA en España que el próximo 29 de marzo organizará en el Madrid Arena su evento numerado 17.

«Hoy es la primera vez que hacemos este tipo de concepto», aseguró Ilia mientras se sacudía los nervios. «Con él pretendemos que podáis conectar con la historia de estos luchadores, que conozcáis la rivalidad que hay detrás, y poder disfrutar el día del evento», dijo Topuria para inaugurar la comparecencia.

El luchador moderó la presentación al más puro estilo Dana White. «El concepto es que estos luchadores y yo representamos a las nuevas generaciones de las artes marciales. El deporte ha evolucionado mucho y hay que ser buenos en todas las disciplinas», continuó Topuria. El Matador tuvo que trabajarse su arribo en la UFC.

El proyecto de WOW pretende también ser un puente con la mayo compañía de MMA del mundo. «Si hubiese existido WOW en mi época, habría llegado antes a la UFC. Yo tuve que viajar por muchos sitios, me costó mucho, y creo que cada uno de los que están aquí tienen ese sueño. Este ahora es un sitio que les da una exposición súper grande y la gente de la UFC verá esto», aseguró Topuria.

El combate estelar de WOW 17 lo iban a protagonizar Colombo y Capella, pero el último se lesionó y su lugar en la cartelera lo ocupó Umakhan Ibragimov. «Es una piedra más que tengo que quitar de mi camino. Es el momento de cerrarles la boca, siempre salgo a finalizar mis peleas», aseguró Colombo, que no cierra la puerta a un futuro combate con Capella. «Ta acepté una vez, ¿por qué no aceptar dos? Se la merecen todos ustedes, me lo merezco yo y las MMA españolas», zanjó.

Topuria adelantó una novedad que detallará a finales de marzo y compartió nuevos destinos para WOW en 2025. «Habrá cinturones, lo hablaremos en la rueda de prensa antes del evento. También tendremos bonos de actuaciones, si ofrecen un buen espectáculo serán recompensados. Hay algo muy especial para mí y es que vamos a volver con un evento numerado a Alicante», reveló. Se une a las veladas programadas en Barcelona, Zaragoza y Sevilla. Cabe recordar que la última, en Bilbao, fue un éxito.