Topuria alimenta la llegada de la UFC: «No me voy a retirar sin competir en España»

En el ecuador de la fight week, Ilia Topuria ha atendido a un grupo de medios de comunicación desplazados a Las Vegas, donde peleará contra Charles Oliveira por el cinturón de peso ligero de la UFC. El Matador desprende confianza y convicción en cada palabra. Por su mente no pasa otra cosa que salir de Las Vegas con la doble corona después de subir de categoría tras la exitosa defensa contra Holloway. Una pelea para agrandar su legado.

«A Charles le veo muchas debilidades. A nivel profesional tiene muchos defectos. Esto no es nada personal, es a lo que nos dedicamos. Voy a sacar a la luz sus debilidades Oliveira no tiene nada que perder. Yo creo que lo que está diciendo es la verdad: va a intentar ir hacia delante en todo momento. Desde los primeros segundos, creo que va a intentar caminar hacia delante. Pero una cosa es lo que él quiere y otra la que conseguirá. Yo también quiero ir al paraíso, pero no quiero morirme», aseguró Topuria.

En Las Vegas también se habló de España y el porvenir de la UFC en suelo nacional. Una quimera hace años que cada vez está más cerca. «Lo único que sé es que están negociando un nuevo trato de televisión y quieren meter que cuando lleven un evento a Europa sea con el prime time local, no el de Estados Unidos. Ese es el gran problema. Si hubiéramos tenido un evento ahora, hubiera sido a las cuatro de la mañana. No quería hacer eso, tener a todos los niños despiertos… No lo hubiéramos disfrutado. Me ha tocado esperar pero no me voy a retirar del deporte sin competir en España», dejó claro.